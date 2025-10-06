Pradėta platinti 13-oji gynybos obligacijų emisija

Už naująją vienerių metų trukmės emisiją bus mokama 2 proc. metinių palūkanų.
Emisija platinama iki spalio 20 dienos, išperkama – kitų metų spalio 21 d. Obligacijų įsigyti galima per bankus SEB ir „Swedbank“.
Pernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per dvylika emisijų pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už beveik 129 mln. eurų.
Gynybos obligacijas platinamos praėjusios kadencijos Seimui priėmus Valstybės gynybos fondo įstatymą.
