Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pradėta platinti 13-oji gynybos obligacijų emisija

2025-10-06 08:42 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 08:42

Pradėta platinti 13-oji gynybos obligacijų, kurių įsigyti gali verslas ir gyventojai, emisija, pirmadienį pranešė Finansų ministerija.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

Pradėta platinti 13-oji gynybos obligacijų, kurių įsigyti gali verslas ir gyventojai, emisija, pirmadienį pranešė Finansų ministerija.

REKLAMA
0

Už naująją vienerių metų trukmės emisiją bus mokama 2 proc. metinių palūkanų. 

Emisija platinama iki spalio 20 dienos, išperkama – kitų metų spalio 21 d. Obligacijų įsigyti galima per bankus SEB ir „Swedbank“.

Pernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per dvylika emisijų pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už beveik 129 mln. eurų. 

Gynybos obligacijas platinamos praėjusios kadencijos Seimui priėmus Valstybės gynybos fondo įstatymą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų