TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ieškoma naujos Valstybinių miškų urėdijos valdybos narių

2025-08-22 17:20 / šaltinis: BNS
2025-08-22 17:20

Valstybinių miškų urėdija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Aplinkos ministerijai liepos pradžioje atšaukus Valstybinių miškų urėdijos valdybą, skelbiama trijų nepriklausomų jos narių atranka. 

0

Kandidatų ieškoma trijose srityse: miškininkystės ar gamtos apsaugos, finansų, taip pat strateginio planavimo ir įmonių valdysenos, penktadienį pranešė ministerija. 

Kandidatai paraiškas gali teikti iki rugsėjo 11 dienos. 

„Tikimės, kad naujos sudėties valdyba kartu su Gamtos apsaugos komitetu leis pasiekti kokybinį pokytį – daugiau dėmesio bus skiriama miškų būklės gerinimui, miškingumo didinimui ir gamtos apsaugai“, – pranešime sakė aplinkos ministras Povilas Poderskis. 

Ministerija ieško kandidatų, turinčių patirties miškininkystės ar gamtos apsaugos (miškų valdymas, biologinės įvairovės išsaugojimas, aplinkosaugos politika), finansų (finansų planavimas, investicijų ir rizikų valdymas, auditas), strateginio planavimo ir įmonių valdysenos (ilgalaikių strategijų kūrimas, pokyčių valdymas, gerosios valdysenos praktikos taikymas) srityse.

Taip pat planuojama, kad valdyboje galėtų dirbti daugiau valstybės tarnautojų – jų skaičius padidėtų iki dviejų, o kompetencijos būtų išplėstos apimant ir gamtosaugą.

Valstybės tarnautojų atranka vyks kiek vėliau, atskira tvarka. 

Valstybinių miškų urėdijos valdyba atšaukta liepos pradžioje. Aplinkos ministerija teigė, jog toks sprendimas priimtas siekiant į šio sektoriaus pokyčių, o P. Poderskis sakė pasigedęs aiškaus dėmesio miškų būklės gerinimui ir šalies miškingumo didinimui, taip pat konkrečių ir konstruktyvių siūlymų, kaip šiuos tikslus pasiekti. 

