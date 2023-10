Gyventojus šokiravo vaikiška prekė „Mano pirmasis veipas“: skatina rūkyti ar tik pokštauja?

Nors prekė pateikiama kaip pokštas, lietuvių ji nepralinksmino, priešingai – sukėlė pyktį. Internete tokių žaislų juokelių prikurta ir daugiau, pavyzdžiui, pirmasis vaiko kaljanas, bongas ar plastinė operacija.

Specialistai įvardijo, kokiais atvejais už tokias prekes galima gauti net 6 tūkst. eurų siekiančias baudas.

El. cigaretės vaikams ar sauskelnės suaugusiems

Socialiniuose tinkluose lietuviai dalijasi pribloškiančia preke – dėže, kurioje neva yra vaikiška elektroninė cigaretė.

Ant pakuotės didelėmis raidėmis užrašyta „My first vape“, kas lietuviškai yra „mano pirmasis veipas“.

Ant dėžės rašoma, kad tai – elektroninės cigaretės rinkinys, kuriame yra 3 skirtingi skoniai, pati elektroninė cigaretė „dėl saugumo“ esą palaiko neaukštą temperatūrą.

„Išmok daryti nesveikus debesis. Dabar tu ir tavo vaikas galite vaikytis debesis kartu! Pristatomas vienintelis pasaulyje vaikams saugus veipas. Be nikotino“, – rašoma ant pakuotės.

Ant jos vaizduojamas laimingas vaikas su elektronine cigarete rankoje, kampe nurodyta, kad produktas tinka vaikams, nuo 12 mėnesių amžiaus.

Šią dėžę ir tik dėžę, kartu su kitomis, galima įsigyti tarptautinėje el. parduotuvėje „Amazon“.

Pasirodo, dėžėse iš tiesų nieko nėra. Keturių skirtingų dizainų „prank boxes“ (liet. pokštų dėžučių) rinkinys kainuoja 24,95 JAV dolerio (apie 23,53 euro).

Aprašyme teigiama, kad tai – be galo juokinga dovana-išdaiga, nes ją gavę asmenys išgyvens įvairiausias emocijas, kol supras, kad viduje yra visai ne tai, kas pavaizduota ant dėžės.

Be „Mano pirmasis veipas“, į rinkinį įeina dėžės, kuriose neva yra išmaniosios sauskelnės suaugusiems, pavojingiausia pasaulyje sudužusio stiklo dėlionė ir grožio rinkinys šunims.

Nenormalus humoras ar dvigubi standartai?

Vis tik net ir kaip pokštas, lietuviams tokia prekė nepatiko ir sukėlė pyktį.

„Na, pasaulis eina... Tik neaišku, kur. <...> Priimkime kaip pokštą, o paskui bus matyt, kaip reaguos dauguma. Kaip jums toks juokelis?“ – „Facebook“ vartotojų teiravosi moteris.

Dalis komentatorių teigė, kad tai – nesuvokiamas siaubas, visiška nesąmonė.

„Man tai čia – nenormalu, nesvarbu, tuščios ar netuščios tos dėžutės“, – pabrėžė marijampolietė.

Dauguma tikino, kad tai – visai nejuokinga, kad tokie juokeliai jau yra per žiaurūs. Anot komentatorių, viskas pateikta neva nekaltai – per animacinius filmus, dėžutes, o iš tikrųjų esą po truputį prie to pratinama.

„Jeigu vaikas ir žodis „vape“ vienoje nuotraukoje kažkam – normalu, tai tam žmogui jau nieko aiškinti nereikia“, – nurodė alytiškis.

O kai kurie internautai pastebėjo, kad vaikiškas šampanas ar šokoladinės cigaretės didžiajai daliai tai jau kažkodėl buvo ir vis dar yra priimtina. Vaikų gimtadieniuose be vaikiško šampano nebūdavo apsieinama: „Dvigubi standartai.“

Mano pirmas bongas ar kaljanas – kūrėjas atskleidė tikslą

Šiam įrašui plintant lietuviai internete ėmė dalintis ir kitais panašiais produktais. Pavyzdžiui, „Pirmas mano veipas“, „Pirmas mano kaljanas“, „Pirmas mano bongas“, „Plastinių operacijų žaidimų rinkinys“ ir pan.

„Sustok, pasauli, aš noriu išlipti“, – išvydę produktų nuotraukas, rastas internete, rašė lietuviai.

Vis tik šios dėžutės jau iš tikrųjų yra netikros – nėra net ir fizinio dėžės varianto, kurį būtų galima kur nors įsigyti.

Šiuos ir panašius „memus“ (juokelius) kuria niujorkietis rinkodaros specialistas Adamas Padilla, socialiniuose tinkluose geriau žinomas kaip „Adam The Creator“.

Pirmas jo kūrinys „My first vape“ (liet. mano pirmasis veipas) buvo sukurtas 2017 metais. Tuomet jis sukėlė itin aštrias diskusijas visuomenėje ir tikrą painiavą žiniasklaidoje, rašė „Reuters“.

Jo kuriami, itin tikroviškai atrodantys paveikslėliai sukėlė didelį pasipiktinimą, žmonės patikėjo, kad šie žaislai – tikri ir jais išties yra prekiaujama.

Leidiniui „Snopes“ A. Padilla patvirtino savo autorystę ir pateikė tą patvirtinančius vaizdų projektus. Jis nurodė, kad už šių paveikslėlių slypi tik vienas vienintelis tikslas – pralinksminti save ir kitus. Jokios gilesnės minties čia nėra.

„Sulaukiau nemažai priešiškos reakcijos, kai kurie žmonės manė, kad yra kažkokių slaptų motyvų. Bet, jei pažvelgsite į mano puslapį, pamatysite, kad tai – vienas iš daugelio šimtų panašių netikrų gaminių, kuriuos kuriu“, – „Snopes“ teigė A. Padilla.

Pardavinėti draudžiama, o pirkti – galima

Dėl „Amazon“ pardavinėjamos tučios „pokštų dėžutės“, pavadinimu „Mano pirmasis veipas“, tv3.lt redakcija kreipėsi į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą (NTAKD).

Jo Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vedėjas Gintaras Karanda griežtai nurodė, kad departamentas tokio pobūdžio prekes vertina neigiamai.

Visų pirma dėl to, kad tai yra orientuota į vaikus ir yra socialiai neatsakinga. Antra, taip yra reklamuojamos elektroninės cigaretės ir skleidžiama jų reklama, kuri Lietuvoje yra draudžiama.

Pašnekovas priminė, kad už elektroninių cigarečių reklamos draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo 1448 iki 2896 eurų bauda.

O už šių draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per 1 metus nuo baudos paskyrimo, – nuo 2896 iki 5792 eurų bauda.

Vis tik, G. Karandos teigimu, užsisakius minėtą prekę į Lietuvą asmeniniam naudojimui ir neteikiant jos į rinką vartotojams, atsakomybė – netaikoma.

Tačiau ji, nors tai tik tuščia dėžė, Lietuvoje negalėtų būti pardavinėjama, nes taip būtų skleidžiama draudžiama elektroninių cigarečių reklama.

Tokie žaislai – grubus įstatymo pažeidimas

Paklausus, kas būtų, jei šalies parduotuvėse iš tiesų būtų pardavinėjamas toks neva nekenksmingas, bet elektronines cigaretes imituojantis žaislas vaikams, NTAKD atstovas atsakė, kad tai būtų grubus Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimas:

„Nes pagal šio teisės akto nuostatas yra draudžiama gaminti ir / ar parduoti žaislus, maisto produktus ir kitas prekes, kurių dizainas imituoja tabako gaminius ar jų vienetinius pakelius, susijusius gaminius, įrenginius, skirtus šiems gaminiams vartoti.“

G. Karanda įvardijo, kad už nustatyto draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai gali gauti baudas nuo 868 iki 1448 eurų. Už šį pažeidimą, padarytą pakartotinai per 1 metus nuo baudos paskyrimo, – nuo 1448 iki 2896 eurų.

Specialistas atkreipė dėmesį, kad atsakomybė už tokius ar panašius produktus būtų taikoma gamintojams ir pardavėjams – turėtojams atsakomybė nėra numatyta.

Ar tai būtų vaiko teisių pažeidimas – neaišku

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovės Ugnės Klingerės teigimu, mažieji yra smalsūs, tad suaugusiųjų užduotis yra užtikrinti, kad į vaiko rankas patektų tik saugūs, ugdantys ir lavinantys žaislai ar žaidimai. Taip pat svarbu, kad jie atitiktų vaiko amžių ir raidą.

Anot pašnekovės, reikėtų atsakingai įvertinti vaikui perkamų priemonių poreikį, jų tinkamą naudojimą, naudą sveikatai ir vystymuisi.

Pavyzdžiui, 1–2 metų kūdikiui labiausiai tinka žaislai, skatinantys siekti, judėti. Vyresniam vaikui – intelektiniai, kūrybiniai ir pan.

Vaiko teisių atstovė neatsakė, ar žaislinio veipo nupirkimas vaikui būtų vaiko teisių pažeidimas ir užtrauktų tėvams problemų.

U. Klingerė tik nurodė, kad labai svarbu patį vaiką mokyti atsakingai pasirinkti, todėl nuo mažens su juo reikia kurti abipusį pasitikėjimą, atvirumą, laikytis susitarimų.

„Primename, kad vaiko teisių gynėjai vyksta į šeimą tik sužinoję, kad vaikui arba šeimai gali būti reikalinga pagalba, ir gavę pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą.

Sužinoję apie galimą vaiko teisių pažeidimą, vertiname kiekvieną individualią situaciją, inicijuojame būtiną pagalbą. Esant poreikiui, užtikriname vaikams saugią aplinką“, – vardijo U. Klingerė.

Ji nurodė, kad pasikonsultuoti su vaiko teisių gynėjais galima tel. 8 800 10 800 ar interneto svetainės pokalbių laukelyje.

Pranešti apie vaiko teisių pažeidimą galima artimiausiame vaiko teisių apsaugos skyriuje, užpildant formą Tarnybos interneto svetainėje arba skambinant bendruoju pagalbos numeriu 112.