 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Gyventojams – beveik 6 tūkst. eurų: štai ką galėsite įsirengti

2025-11-04 16:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 16:08

Gyventojai, kurie jau yra įsirengę elektros energijos kaupimo įrenginius, galės teikti paraiškas paramai gauti, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Pinigai (Fotodiena/ Viltė Domkutė)

Gyventojai, kurie jau yra įsirengę elektros energijos kaupimo įrenginius, galės teikti paraiškas paramai gauti, rašoma pranešime žiniasklaidai.

REKLAMA
0

Energetikos ministerijos inicijuotam papildomam kvietimui, kuris startuos jau kitą savaitę, bus skirta 7,8 mln. eurų. Kvietimą administruos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). 

„Gyventojų susidomėjimas elektros energijos kaupimo įrenginiais rodo, kad tai vienas svarbiausių žingsnių stiprinant tiek savo, tiek visos šalies energetinį savarankiškumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis papildomas kvietimas sudarys galimybes žmonėms, kurie jau įsirengė kaupimo įrenginį iki rugsėjo 22 dienos, tačiau nespėjo pasinaudoti ankstesniu kvietimu, gauti paramą.

REKLAMA
REKLAMA

Siekiame, kad gyventojų, įsirengusių elektros energijos kaupiklius, lūkesčiai būtų patenkinti – todėl ši parama skiriama jau įsirengusiems kaupiklius“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. 

REKLAMA

Kas galės teikti paraiškas? 

Atkreipiame tiek gyventojų, tiek rangovų dėmesį, kad paraiškas galės teikti tik tie gyventojai, kurie įsirengė kaupimo įrenginį ir kreipėsi į AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl įsirengtų elektros energijos kaupimo įrenginių nuosavybės ribų aktų atnaujinimo iki 2025 m. rugsėjo 22 d. 8.30 val.

Pranešimas apie šią datą buvo paskelbtas anksčiau siekiant užtikrinti, kad gyventojai turėtų užtikrintumą dėl galimybių paramai gauti. Visi kaupimo įrenginio įsigijimo ir įsirengimo faktą patvirtinantys dokumentai turi būti sudaryti ne anksčiau kaip nuo 2025 m. sausio 7 d. 

REKLAMA
REKLAMA

Paramos dydis šiame kvietime išlieka toks pat kaip ir ankstesniuose: 380 Eur už 1 kWh ličio geležies fosfato kaupimo įrenginio talpos ir 314 Eur už 1 kWh ličio jonų kaupimo įrenginio talpos. Maksimali paramos suma įsirengiant ličio geležies fosfato įrenginius gali siekti 5 696 eurus, o ličio jonų – 4 707 eurus. 

Vienam elektros vartojimo objektui kompensuojama ne daugiau kaip 15 kWh kaupiklio talpos.   

Mokėjimo prašymai bus priimami per APVA informacinę sistemą APVIS nuo š. m. lapkričio 11 d. 8 val. 

Informacija apie paskelbtas ir planuojamas investicines paramos priemones skelbiama čia.  

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų