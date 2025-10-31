Rankomis tapyti „gerumo taškai“ žymi naują Rimanto Kaukėno paramos grupės produktų prekės ženklo etapą

Šiais drabužiais jau pasipuošė Indrė Kavaliauskaitė, Magdalena Sabalė, Asta bei Karolina Meschino, kviesdamos visuomenę prisijungti prie gerumo iniciatyvos, rašoma pranešime spaudai.
Taškai, jungiantys širdis
Anksčiau žinomas kaip #užsidėktašką, atsinaujinęs prekės ženklas nuo šiol vadinasi „kinddot.“
Primindami vaikų piešinius, „gerumo taškai“ (angl. kinddots) suteikia prekės ženklui šilumos ir emocionalumo, o ryškios spalvos – rožinė, mėlyna, geltona, raudona ir balta – perteikia energiją, pozityvumą, gerumą, kūrybiškumą ir viltį.
Labdaros bei paramos fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas sako, „kinddot.“ nėra tik prekės ženklas. Tai bendruomenė, kuri renkasi rūpestį vietoje abejingumo, tiki, kad grožis turi prasmę ir net mažiausias žingsnis gali virsti dideliu pokyčiu.
„Tikime pasauliu, kuriame kūryba turi prasmę – tampa jėga, galinčia keisti vaikų gyvenimus. Kiekvienas mūsų gaminys – ne tik stiliaus detalė, bet ir taškas, jungiantis žmones, istorijas bei gerus darbus. Nuo pirmos minties iki paskutinės siūlės mūsų kuriami drabužiai alsuoja jaukumu, paprastumu ir tikrumu“, – neabejoja R. Kaukėnas.
Vertybės, kurios vienija
Atsinaujinęs prekės ženklas remiasi šešiomis vertybėmis, kurios atspindi jo esmę ir požiūrį į pasaulį. Kaip pastebi fondo steigėjas, viskas prasideda nuo gerumo, skatinančio dalintis gėriu ir padėti vaikams.
Toliau šią vertybę papildo kūrybiškumas, atsiskleidžiantis per unikalų dizainą, tampantį prekės ženklo „antrąja kalba“.
Greta jų – bendradarbiavimas, jungiantis prekės ženklus dėl bendro kilnaus tikslo, ir įsitraukimas, primenantis, kad net mažiausias veiksmas gali sukurti pokytį.
Galiausiai, viską apjungia įkvėpimas, kviečiantis kurti, dalintis ir padėti, bei atsakomybė, užtikrinanti, kad kiekvienas darbas atneštų realią naudą ir suteiktų pagalbą tiems, kam jos labiausiai reikia.
Rimanto Kaukėno paramos grupės marketingo vadovė Greta Kundrotienė pasakoja, kad kuriant naują identitetą komandai svarbiausia buvo išlaikyti tikrumą – siekta, jog jis atspindėtų ne tik paties prekės ženklo esmę, bet ir vertybes, kuriomis jis gyvena:
„Tai buvo kelionė, kurioje daug kūrybos, diskusijų ir nuoširdumo virto į rezultatą, kuriuo galime didžiuotis.“
Pagalba sunkiai sergantiems vaikams
Įsigydami šio prekės ženklo gaminius, prisidedate prie pagalbos sunkiai sergantiems vaikams, nes bendradarbiaudamas su paramos fondu, „kinddot.“ savo pelną skiria medicininei įrangai, vaistams, gydymui, operacijoms bei vaikų svajonėms įgyvendinti.
Prisidėti prie fondo veiklos, iniciatyvų galite ir aukodami:
Rimanto Kaukėno paramos grupė
Įm. kodas: 302721009
PVM kodas: LT100011960710
Sąskaitos nr.: LT147290099086499744
Paskirtis: PARAMA
