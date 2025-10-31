Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Rankomis tapyti „gerumo taškai“ žymi naują Rimanto Kaukėno paramos grupės produktų prekės ženklo etapą

2025-10-31 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 13:55

Rimanto Kaukėno paramos grupės prekės ženklas pristato naują identitetą – atnaujintą pavadinimą, šiuolaikišką vizualinį stilių ir dar stipresnę žinutę apie bendrystę bei palaikymą. Naujojo įvaizdžio pagrindinis akcentas – rankomis tapyti dažų taškai, simbolizuojantys vaikų kūrybiškumą, spontaniškumą ir mažus, bet reikšmingus gerumo gestus.

Asta Meschino, Magdalena Sabalė, Rimantas Kaukėnas, Indrė Kavaliauskaitė, Karolina Meschino (pranešimo spaudai nuotr.)
6

Rimanto Kaukėno paramos grupės prekės ženklas pristato naują identitetą – atnaujintą pavadinimą, šiuolaikišką vizualinį stilių ir dar stipresnę žinutę apie bendrystę bei palaikymą. Naujojo įvaizdžio pagrindinis akcentas – rankomis tapyti dažų taškai, simbolizuojantys vaikų kūrybiškumą, spontaniškumą ir mažus, bet reikšmingus gerumo gestus.

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiais drabužiais jau pasipuošė Indrė Kavaliauskaitė, Magdalena Sabalė, Asta bei Karolina Meschino, kviesdamos visuomenę prisijungti prie gerumo iniciatyvos, rašoma pranešime spaudai.

Žinomi žmonės apsirengę „kinddot“ drabužiais
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žinomi žmonės apsirengę „kinddot“ drabužiais

Taškai, jungiantys širdis

Anksčiau žinomas kaip #užsidėktašką, atsinaujinęs prekės ženklas nuo šiol vadinasi „kinddot.“

Primindami vaikų piešinius, „gerumo taškai“ (angl. kinddots) suteikia prekės ženklui šilumos ir emocionalumo, o ryškios spalvos – rožinė, mėlyna, geltona, raudona ir balta – perteikia energiją, pozityvumą, gerumą, kūrybiškumą ir viltį.

Labdaros bei paramos fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas sako, „kinddot.“ nėra tik prekės ženklas. Tai bendruomenė, kuri renkasi rūpestį vietoje abejingumo, tiki, kad grožis turi prasmę ir net mažiausias žingsnis gali virsti dideliu pokyčiu.

„Tikime pasauliu, kuriame kūryba turi prasmę – tampa jėga, galinčia keisti vaikų gyvenimus. Kiekvienas mūsų gaminys – ne tik stiliaus detalė, bet ir taškas, jungiantis žmones, istorijas bei gerus darbus. Nuo pirmos minties iki paskutinės siūlės mūsų kuriami drabužiai alsuoja jaukumu, paprastumu ir tikrumu“, – neabejoja R. Kaukėnas.

Vertybės, kurios vienija

Atsinaujinęs prekės ženklas remiasi šešiomis vertybėmis, kurios atspindi jo esmę ir požiūrį į pasaulį. Kaip pastebi fondo steigėjas, viskas prasideda nuo gerumo, skatinančio dalintis gėriu ir padėti vaikams.

Toliau šią vertybę papildo kūrybiškumas, atsiskleidžiantis per unikalų dizainą, tampantį prekės ženklo „antrąja kalba“.

Greta jų – bendradarbiavimas, jungiantis prekės ženklus dėl bendro kilnaus tikslo, ir įsitraukimas, primenantis, kad net mažiausias veiksmas gali sukurti pokytį.

Galiausiai, viską apjungia įkvėpimas, kviečiantis kurti, dalintis ir padėti, bei atsakomybė, užtikrinanti, kad kiekvienas darbas atneštų realią naudą ir suteiktų pagalbą tiems, kam jos labiausiai reikia.

Rimanto Kaukėno paramos grupės marketingo vadovė Greta Kundrotienė pasakoja, kad kuriant naują identitetą komandai svarbiausia buvo išlaikyti tikrumą – siekta, jog jis atspindėtų ne tik paties prekės ženklo esmę, bet ir vertybes, kuriomis jis gyvena:

„Tai buvo kelionė, kurioje daug kūrybos, diskusijų ir nuoširdumo virto į rezultatą, kuriuo galime didžiuotis.“

Pagalba sunkiai sergantiems vaikams

Įsigydami šio prekės ženklo gaminius, prisidedate prie pagalbos sunkiai sergantiems vaikams, nes bendradarbiaudamas su paramos fondu, „kinddot.“ savo pelną skiria medicininei įrangai, vaistams, gydymui, operacijoms bei vaikų svajonėms įgyvendinti.

Prisidėti prie fondo veiklos, iniciatyvų galite ir aukodami:

Rimanto Kaukėno paramos grupė

Įm. kodas: 302721009

PVM kodas: LT100011960710

Sąskaitos nr.: LT147290099086499744

Paskirtis: PARAMA

