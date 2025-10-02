Labdaringame vakare verslai susivienijo dėl vėžiu sergančių vaikų: paramos vakaro metu paaukota 82 000 eurų

Paskutinį rugsėjo savaitgalį pasitiko „Mamų unijos“ labdaros vakaras, tapęs jautria „Auksinio kaspino mėnesio“, kurį šiemet globoja J.E. Prezidentas Valdas Adamkus, kulminacija – šiltu bendruomenės ir verslų susitelkimu, kad nė viena šeima, susidūrusi su onkologine liga, neliktų viena.
Paramos vakaro metu paaukota 82 000 eurų suma bus skirta kilniam tikslui – Kaune pradedamiems statyti „Mamų unijos šeimos namams“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Šiuolaikinio meno centre – jautri kelionė laiku
„Mamų unijos“ bendruomenė pakvietė svečius į meninę kelionę, kurioje išgirdo ir iš arčiau susipažino, ką patiria vėžio paliesti vaikai ir jų tėvai, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Šiuolaikinio meno centre vos tik įėjus pro duris, keliautojus pasitiko subtilios meninės užuominos apie keliones, jų simboliką ir prasmę. Idėjos autoriai ir įgyvendintojai - „Time:2“ komandos kūrėjai atskleidė, kad kelionių svarbiausia dalis yra tie, kurie keliauja drauge, todėl visas renginys, vos tik svečiams patekus į Šiuolaikinio meno centrą, kūrė bendrystės ir bendrakeleivių svarbos atmosferą.
Į „Auksinio kaspino mėnesio“ sąmoningumo kelionę jautriai ir subtiliai pakvietė renginio vedėja Laura Imbrasienė ir Nedas Stankevičius, o aukcioną svečiams pristatė magas Rokas Bernatonis.
Susirinko garsūs žmonės
GALA vakare dalyvavo ir garsūs žmonės – „Mamų unijos“ ambasadorė Renata Jampolskė su dukra Vilte, Liucina Rimgailė su šeima, aistringas oreivis ir atlikėjas Giedrius Leškevičius, Ieva Dūdaitė, Justė Pinkevičienė bei daugelis kitų. Jų buvimas kartu su sergančių vaikų bendruomene tapo nuoširdžia paramos išraiška.
Svečius pasitiko ir sveikino mamos bei dukros duetas – Eglė Mėlinauskienė ir Justina Mėlinauskaitė. Šios dvi moterys jau septyniolika metų puoselėja pagalbos vėžio paliestiems vaikams idėją, paversdamos ją realiais ir labai šeimų laukiamais darbais.
Jau penkerius metus šalia Santaros klinikų šeimas pasitinka ypatingi „Mamų unijos“ Šeimos namai su Reabilitacijos centru, kur šeimoms kompleksinės paslaugos teikiamos nemokamai.
Vakaro metu įstabius muzikinius kūrinius dovanojo Vytautas ir Eglė Juozapaičiai, dainininkė Ieva Juozapaitytė, publiką džiugino Alinos Orlovos pasirodymas, o ypatingą atmosferą sukūrė gyvai prie pianino grojusi pianistė Elzė.
„Mamų unijos“ vadovė Justina Mėlinauskaitė ir organizacijos įkūrėja Eglė Mėlinauskienė vakaro metu pabrėžė bendrystės svarbą: „Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie esate kartu. Jūsų palaikymas įkvepia ir primena, kad eidami drauge mes galime sukurti daugiau – ramybę, saugumą ir emocinę gerovę sunkiai sergantiems vaikams.
Šis vakaras įrodė, kad kai vienijasi bendruomenė, verslai ir jautrūs žmonės, galima sukurti ne tik namus, bet ir viltį – vaikams, kuriems šiandien jos labiausiai reikia.“
Surinkta įspūdinga suma – inovatyviam kompleksui ir dar platesnei pagalbai
Susirinkusieji turėjo išskirtinę galimybę įsigyti neeilinius prizus, kuriuos įsteigė fotografas Antanas Sutkus, Lietuvos krepšinio žvaigždė Šarūnas Marčiulionis, išskirtinių laikdrodžių kūrėjas Vismantas Laurinavičius, Kazickų šeimos fondas, fortepijono virtuozas Darius Mažintas, „Mamų unijos Reabilitacijos centras“, „Zinzino“, viešbutis „Europa Royale Druskininkai“, „Snow Arena“, Oreivystės centras.
Tarp didžiųjų aukciono prizų – knyga apie Valdą Adamkų su J.E. parašu, išskirtiniai Virginijaus Viningo ir Vytenio Lingio paveikslai, legendinė Antano Sutkaus nuotrauka bei specialiai aukcionui sukurti laikrodžiai.
„Paramos vakaro metu paaukota 82 000 eurų – suma bus skiriama Kaune statomiems „Mamų unijos šeimos namams“ – kompleksinių paslaugų centrui, kur šeimos galės būti kartu su gydomais vaikais, rasti ramybę ir emocinę paramą.
Šis centras savo paslaugomis bus unikalus ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Fondo įkūrėjų teigimu, kompleksas apjungs įvairias vėžio gydymui ir sveikimui po jo veiksmingas terapijas bei specialiai sukurtą aplinką.
Šalia Vilniaus „Mamų unija“ jau yra įsteigusi ir sėkmingai puoselėja pirmąjį šeimoms skirto komplekso centrą, kur sunkiai sergančios šeimos randa saugią užuovėją, bendrystę ir viltį, o kartu veikiantis reabilitacijos centras stiprina vaikų fizinę ir emocinę sveikatą.
Šalia Kauno statomas kompleksas bus gerokai didesnis ir suteiks daugiau paslaugų vėžio paliestiems vaikams ir jų šeimoms bei visoms šeimoms, kurios nori būti sveikos.
