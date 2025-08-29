Gyventojams, atnaujinusiems būsto šildymo katilus, jau išmokėta beveik 26 mln. eurų

Pasak pranešimo, šių metų liepos 1 d. paskelbusi kvietimus keisti biomasę ar iškastinį kurą naudojančius katilus namų ūkiuose LEA jau gavo paraiškų visam 8,5 mln. eurų biudžetui. Pagal nuo liepos pradžios gautas paraiškas, 455 gyventojams jau išmokėta 1,8 mln. eurų. O iš viso daugiau nei 7,7 tūkst. gyventojų, pasinaudoję valstybės teikiamu finansavimu, jau atsinaujino savo būsto šildymo sistemas.
„Gyventojų susidomėjimas valstybės teikiamu finansavimu keičiantiems taršius šildymo katilus išlieka didelis, o aktyvumas teikiant paraiškas rodo, jog supaprastintos finansavimo sąlygos yra itin patrauklios. Gyventojus, kurie be klaidų užpildo paraiškas ir iš karto pateikia visus reikalingus dokumentus, lėšos pasiekia greičiausiai – per mėnesį“, – pranešime cituojama LEA direktorė Agnė Bagočiutė.
Nuo 2023 m. iki 2029 m., gyventojams, keičiantiems taršius biomasę ar iškastinį kurą naudojančius katilus į modernią šildymo įrangą, bus paskirstyta daugiau nei 112 mln. eurų.
Lietuvos gyventojai, kurie iki šiol nespėjo pateikti paraiškų, jas vėl galės teikti nuo šių metų spalio 1 d.
Dėl finansavimo gali kreiptis gyventojai, kurie ne anksčiau kaip 2024 m. gruodžio 16 d. atnaujino šilumos gamybos įrangą, jeigu finansavimo kreipiasi dėl šilumos siurblio oras-oras įrengimo, arba šilumos gamybos įrenginį nori pakeisti bute, esančiame kitos paskirties pastate ar daugiabutyje, jeigu būstas buvo šildomas, naudojant koklinę krosnį ar židinį.
Taip pat gali kreiptis ir tie gyventojai, kurie ne anksčiau kaip 2023 m. liepos 26 d. įsirengė naują šilumos gamybos įrenginį – katilą ar šilumos siurblį – vieno arba dviejų butų gyvenamajame name arba sodo name, kuris buvo šildomas vandens pagrindu veikiančia šildymo sistema.
Dotacijos teikiamos įsirengiant naujus, nenaudotus 5-osios klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius žemė-vanduo, vanduo-vanduo, oras-vanduo ir oras-oras, jeigu tokie šilumos siurbliai skirti šildyti būstą.
Vienas namų ūkis gali teikti tik vieną paraišką vieno buto, individualaus namo ar sodo namo šildymo katilo pakeitimui finansuoti, tačiau iš viso jo pateikiamų paraiškų skaičius neribojamas.
