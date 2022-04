Grožio paslaugų sferoje – niūrios nuotaikos: klientų sumažėjo dvigubai, o kainas teko kelti iki 10 proc.

Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos (KIGSA) prezidentė Jolanta Mačiulienė atskleidė, jog šiuo laikotarpiu rinkos nuotaikos – nekokios: kainos kyla, paklausa sumažėjo maždaug dvigubai, o grožio paslaugų kainas nuo 2022 metų pradžios teko pakelti iki 10 procentų.

„Nedariau jokios ataskaitos, nežiūrėjau, nesekiau, bet, manau, kad kažkiek yra pabrangę. Procentiškai galėjo pabrangti 10 procentų, bet tokio tyrimo mes nedarėme. Šiaip aš esu pati dirbanti, tai pas mane paslauga pabrango 5 eurais.

Tai jeigu kirpimas, tarkime, kainavo 30 eurų, tai mes savo kainų spektrą padidinome iki 5 eurų, o kaip yra kitur – tikrai negaliu įvardinti, nes čia labai individualu, kadangi mūsų Lietuvoje kainų politika yra „kiek aš noriu, tiek imu“, tai turbūt viskas aišku“, – pasakojo J. Mačiulienė.

REKLAMA

Anot jos, pabrango viskas: ir produktai, ir technika, ir elektra, ir dujos, ir visas pragyvenimas. O kadangi nei vienas nenori dirbti iš savo kišenės, o dar reikia susimokėti mokesčius, nuo kurių nei vienas nėra atleidžiamas, kainos ir kyla.

Nuo mokesčių iki naudojamų medžiagų

„Mokesčiai mūsų negloboja. Vis tiktai gyvename prabangiai, nes tiek tai, kas vyksta aplinkui, tiek kainos nėra tokios, su kuriomis galėtum susitaikyti. Ir visi mūsų paslaugų kainų šuoliai yra paveikti elektros, dujų, vandens pabrangimu.

Visi produktai, kuriais mes naudojamės, yra pabrangę, pristatymas yra pabrangęs, tai todėl tas pabrangimas ir atsirado“, – teigia KIGSA prezidentė.

Nors daug kas tokius kainų šuolius sieja su Ukrainoje vykstančiu karu, J. Mačiulienė to sieti su karu nenori: „Nenorėčiau to komentuoti ir susieti to su karu, nes karas yra kita tema, jis neturėjo jokios įtakos grožio bendruomenei apskritai“.

Pašnekovė tikina, jog KIGSA yra labai daug padariusi teikiant pagalbą karo ištiktiems ukrainiečiams: globoja nuo karo bėgančius grožio specialistus, stengiasi juos palaikyti, surasti jiems darbus. Dėl šios priežasties ji nemano, kad kainas kėlė dėl karo.

REKLAMA

REKLAMA

„Karas neturėjo nieko bendro su tuo, kas vyko nuo metų pradžios. Ir jis pakoregavo ne tik mūsų pinigines, bet ir nuotaikas“, – tvirtino grožio specialistė.

Tačiau J. Mačiulienė sutinka, jog karas padarė įtaką klientūrai. Pasak jos, žmonės, kurie kažkada į grožio saloną ateidavo du kartus į mėnesį, dabar ateina į mėnesį kartą. O tas, kas ateidavo į mėnesį kartą, dabar ateina kartą į du mėnesius:

„Grubiai įsivedėme tokią skaičiuoklę ir tai rodo, kad visi šiai dienai skaičiuoja savo apsilankymus grožio salonuose bei kirpyklose. Be abejo, tiems, kam plaukai augo, tiems ir auga, ir tas, kas mėgo tvarkingai atrodyti, susitaupo grožio paslaugoms, o tų, kas galvoja, jog tai nėra labai būtina, tikriausiai sulaukiam rečiau“.

Karo padarinius jaučia daugelis

KIGSA prezidentė atskleidė, jog šiandien kaip tik dalyvavo didžiausioje Baltijos šalyse tarptautinėje grožio industrijos parodoje „Pelenė“, kurioje pajuto nemenkus karo pėdsakus.

„Žmonės tikrai mažiau perka, mažiau ateina, mažiau domisi – štai, kur yra problema. Šiandien mūsų vartojimas yra sumažėjęs, nes nuotaikos tikrai nėra tokios, kokias turėjome kad ir po pandeminiu laikotarpiu. Taip kad tas pavasaris gan liūdnokas“, – pripažino pašnekovė.

REKLAMA

REKLAMA

Paklausta, ar mano, jog grožio paslaugų kainos dar kils, ji atsidūsta: „Nenoriu būti blogu pranašu ir sakyti, kad jos kils, nes jeigu jos kils, tai gali būti, kad tas, kuris ateidavo į mėnesį kartą, kažin, ar beateis“.

Pašnekovė sako, jog sunku prognozuoti, kas bus toliau, nes ir nuotaikos šiuo metu labai atsiliepia darbams. Tačiau pripažįsta, jog grožio bendruomenė džiaugiasi, jog gali dirbti ir užsidirbti. Jos teigimu, svarbiausia, kad mūsų šalyje – saugu.

„Aišku, žmonės jau šiek tiek apsiprato su karo situacija. Jau šiandien teko bendrauti su kolegomis, kurie sako, jog po truputį žmonės pradeda registruotis kažkokioms grožio procedūroms, šventinėms šukuosenoms ar makiažams, o tai rodo, jog tas gyvenimas po truputį vyksta ir mes bandysime prisitaikyti prie to gyvenimo ritmo“, – kalbėjo J. Mačiulienė.

Ir nors prasidėjus karui pandemijos problemos liko nuošalyje, nemažai žmonių iki šiol piktinosi dėl privalomojo medicininių kaukių nešiojimo. Nors balandžio 4 d. privalomas kaukių dėvėjimas buvo nutrauktas, grožio specialistė pripažino, jog darbo metu visiškai jų neatsisakė.

REKLAMA

REKLAMA

„Nei vienam iš mūsų kaukės netrukdė. Mūsų bendruomenė tikrai labai sąžiningai dirbo ir tas kaukes sąžiningai visą laiką dėvėjo. Ir net dabar, jei jaučiamės prasčiau, sloguojame ir panašiai, ar tiesiog klientas ateina ir sako, nepykit, aš būsiu su kauke, nes keistai jaučiuosi, tai tą kaukę dedamės.

Taigi yra žmonių, kurie su tomis kaukėmis ir šiandien dirba be jokio paliepimo ar nurodymo, o klientų srautams kaukių dėvėjimo tvarka neturėjo jokios įtakos“, – pasakojo KIGSA prezidentė.