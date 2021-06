Greičio matuokliai tik imitacija? Skundžiasi, kad dažnas lekia nieko nepaisydamas

Naujienų portalui tv3.lt skaitytojas Tomas (tikrasis vardas redakcijai žinomas – aut. past.) nuogąstavo, kad daugelyje akarpų, kur šiuo metu jau veikia vidutiniai greičio matuokliai, vairuotojai vis tiek nevengia paspausti greičio pedalą.

„Važiuodamas automobiliu, pastebėjau keistą vairuotojų įprotį – lekia ten, kur veikia vidutiniai greičio matuokliai.

Štai A4 kelyje, važiuojant nuo Vilniaus link Merkinės, veikia bent 2 vidutinio greičio matuokliai, tačiau tenka pastebėti, kad dalis vairuotojų vis tiek viršija leistiną greitį“, – teigė skaitytojas.

Policija įspėja – tolerancijos greičio mėgėjams nėra

Tuo metu Lietuvos kelių policijos tarnybos Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Žilinskė teigia, kad nors greičio matuokliai turi matavimo paklaidą, tačiau asmenims, kurie nusižengia Kelių eismo taisyklėms, tolerancijos nėra.

„Lietuvos kelių policijos tarnyba dar ir dar kartą visuomenei – eismo dalyviams – akcentuoja, kad nėra jokios tolerancijos nei Kelių eismo taisyklių pažeidėjams, nei tuo labiau leistino važiavimo greičio viršijimui.

Pažeidimų fiksavimo sistemos, tarp jų ir greičio matavimo prietaisai, kuriuos naudoja policijos pareigūnai, turi greičio matavimo paklaidą (-as) matavimo diapazone“, – aiškino policijos atstovė.

Vertinant policijos naudojamus greičio matavimo prietaisus, galima pastebėti, kad fiksuojama paklaida dažnu atveju išlieka ± 1–3 km/val.

Štai tarp vairuotojų gerai atpažįstamo greičio matuoklio „PoliScan FM1“, kuris dažniausiai yra vadinamas tiesiog „trikoju“, greičio viršijimo paklaida iki 100 km/val. siekia 3 km/val. Tiesa, būtina atsižvelgti ir į automobilio greičio rodmenis – čia taip pat egzistuoja tam tikra paklaida.

Vakarinis aplinkkelis tarsi „autobanas“

Nors greičio viršijimo apribojimų nebuvimas dažnu atveju siejamas su Vokietijos „autobanais“, panašu, kad dalis vairuotojų tokią galimybę susikuria patys – jei ne minėtoje Europos valstybėje, tai Lietuvoje.

Policijos atstovė D. Žilinskė teigė, kad eismo dalyvių sąmoningumas didėja, tačiau neretai pasitaiko atvejų, kai pažeidėjai nepaiso jokių nustatytų taisyklių.

Štai Vilniaus Vakariniame aplinkkelyje buvo užfiksuotas greičio „rekordininkas“, kuris šioje kelio dalyje leidžiamą greitį viršijo dvigubai.

„Šių metų balandžio 30 d. (apie 22.59 val.) Vilniuje, Vakariniame aplinkkelyje, kur leistinas važiavimo greitis 90 km/val., užfiksuotas automobilis „Mercedes-Benz C-Class-Price“, kurio vairuotojas važiavo 187 km/val. greičiu (pritaikius paklaidą – 181 km/val.). T.y., nustatytas važiavimo greitis viršytas 91 km/val. Automobilis su užsienietiškais valstybinio numerio ženklais.

Konstatuotina, kad eismo dalyvių sąmoningumas didėja. Be to, mums visiems reikėtų suprasti, kad tinkamai elgtis kelyje privalome ne dėl to, kad policijos pareigūnai vykdo kontrolę, o tam, kad būtume saugūs, išvengtume eismo įvykių ir liktume sveiki. Praktika akivaizdžiai rodo, kad kuo intensyviau ir griežčiau vykdoma kontrolė, tuo daugiau išaiškinama eismo dalyvių daromų Kelių eismo taisyklių pažeidimų“, – kalbėjo pašnekovė.

Policija taiko prevencines priemones

Lietuvos kelių policijos atstovė priduria, kad birželio mėnesį policijos pareigūnai skirs didelį dėmesį eismo dalyvių saugumui užtikrinti, todėl dažnu atveju bus taikomos šios prevencinės priemonės:

– Transporto priemonių, įskaitant dviračių ir elektrinių paspirtukų, vairuotojų blaivumui tikrinti (ne mažiau nei 5 priemonės šalies mastu).

– Pavojingo ir chuliganiško vairavimo, manevravimo, lenkimo, kur tai draudžiama daryti, važiavimo per sankryžas, šviesoforo signalų paisymo kontrolei.

– Vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimu, kontrolei.

– Privalomų saugos priemonių (saugos diržų, saugos šalmų, vaikams skirtų specialių sėdynių (prisegimo sistemų) naudojimo kontrolei.

Be abejo, dviračių (elektrinių paspirtukų) vairuotojų elgesio kelyje kontrolė.

Kelių policijos duomenimis, šiais metais iki balandžio 11 d. įskaitytinai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais „PoliScan FM1“ užfiksuoti 50 855 tūkst. greičio viršijimo atvejai.

Vidutinio ir momentinio greičio matavimo sistemomis atitinkamai nustatyta 5 921 tūkst. ir 77 006 tūkst. greičio viršijimo atvejų.

Pamatyti, kur yra įrengti arba dar tik atsiras vidutiniai ir momentiniai greičio matuokliai, galima ČIA.

Lietuvos automobilių kelių direcijos teigimu, iki 2021 m. vasaros pabaigos planuojama įrengti 112 vidutinio greičio matuoklių, kurie matuos greitį 56 ruožuose. Iki 2022 m. vasaros pabaigos norima įrengti 100 vidutinio greičio matuoklių (50 ruožų).