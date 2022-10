Gimtadienį švenčiančios „Iki“ prioritetas – laimingi darbuotojai: dėmesys jų poreikiams, motyvacijai, ugdymui

REKLAMA

„Metams bėgant, prekybos tinkle „Iki“ daug kas keitėsi ir tobulėjo, tačiau mūsų įsipareigojimas išliko toks pats. Nuolatinis darbo sąlygų gerinimas, darbuotojų gerovė, pagalba augant profesinėje strityje, socialinės bei finansinės naudos – prioritetai, kuriais vadovaujamės kurdami palankią ir motyvuojančią aplinką įmonėje bei buriant „Iki“ svajonių komandą“, – teigia M. Milė.

Reguliariai peržiūrimi atlyginimai

Pasak M. Milės, „Iki“ darbuotojai vertina lanksčias darbo valandas, įmonės stabilumą, tinkamą atlygį, kuris yra nuolat peržiūrimas ir didinamas. Pavyzdžiui, nuo metų pradžios visų „Iki“ darbuotojų, kurių yra beveik 6 tūkst., atlyginimai priklausomai nuo atsakomybių kilo 3,3 iki 14,3 proc. Tuo tarpu nuo balandžio 1 dienos visų parduotuvių vadovų atlyginimai padidėjo dar 5 proc., o priedai tapo stabilia atlyginimo dalimi.

Rekomendacinė sistema – puikus būdas pritraukti naujų darbuotojų

Anot „Iki“ atstovės, dalis „Iki“ darbuotojų prie komandos prisijungė per rekomendacinę sistemą – šią darbovietę jiems parenkomendavo „Iki“ jau dirbantys asmenys. Kaip teigia M. Milė, ši sistema teigia abipusę naudą. Mat, už naujo kolegos rekomendaciją ir sėkmingą jo įdarbinimą yra mokamos 400 eurų dydžio premijos. Žmonių kultūros departamento vadovė sako, kad šia kampanija siekiama ne tik sparčiau užpildyti laisvas pozicijas „Iki“ prekybos tinkle ir kartu puoselėti įtraukiančią darbo kultūrą, kurią vertina ir darbuotojai.

Papildomas dėmesys „Iki“ darbuotojų sveikatai

Prekybos tinkle „Iki“ daug dėmesio skiriama gerai „Iki“ darbuotojų savijautai ir sveikatai, todėl nuo 2021-ųjų visi bandomąjį laikotarpį įveikę darbuotojai, nepriklausomai nuo jų pareigų, yra apdraudžiami papildomu sveikatos draudimu. Jis galioja ambulatoriniam ir stacionariniam gydymui: gydytojų konsultacijoms, diagnostiniams tyrimams. Stacionarinio gydymo atveju apmokamos išlaidos, kurios nekompensuojamos iš PSDF lėšų. Papildomai suteikiama kompensacija odontologo paslaugoms, profilaktiniam patikrinimui, vaistams ir medicinos prekėms. Todėl darbuotojai, kuriems galbūt draudimo laikotarpiu neprireikia kreiptis į gydytoją, taip pat jaučia draudimo naudą.

Mokymai ir kompetencijų ugdymas

Profesinis tobulėjimas – dar vienas iš įmonės prioritetų. Todėl „IkI“ darbuotojams nuolat rengiami susirinkimai su aukščiausiais įmonės vadovais, per kuriuos jie skatinami išsakyti pastebėjimus ir pasiūlymus. Be to, „Iki“ darbuotojai patys gali susidėlioti mokymų programą specialioje nuotolinėje platformoje, kurioje gali ugdyti ne tik darbines kompetencijas, bet ir asmeninius įgūdžius.

Platforma nuolat papildoma naujais mokymais, tarp kurių – grįžtamojo ryšio suteikimo, streso valdymo ir kiti darbuotojams patogiu metu prieinami mokymai. Visi elektroninių mokymų platformoje darbuotojams prieinami mokymai yra vedami kruopščiai parinktų profesionalių lektorių. Jų temų spektras – itin įvairus. Temos parenkamos ne tik pagal vyraujančias aktualijas, bet taip pat vykdomos ir „Iki“ darbuotojų apklausos, kokių mokymų poreikį jaučia būtent jie. Šie mokymai prienami visų sričių „Iki“ darbuotojams.

Tvirta komandinė dvasia

Bendrystės jausmas, draugiška ir vieninga atmosfera – dar vienas iš „Iki“ prioritetų bei darbuotojus motyvuojančių aspektų. Ypatingai šventiniu laikotarpiu, kuris yra itin intensyvus parduotuvių darbuotojams. Siekiant palengvinti šventiniu laikotarpiu padidėjantį darbo krūvį, įmonės administracija talkina kolegoms parduotuvėse. Administracijos darbuotojai prisideda prie kasdienių užduočių atlikimo parduotuvių salėse ir sandėliuose, kaip ir bet kuris kitas parduotuvės darbuotojas. Jie padeda krauti prekes į lentynas, palaikyti tvarką prekybos salėse, atlikti kitus kasdienius darbus. Tai ne tik padeda užtikrinti kuo geresnę pirkėjų patirtį, bet taip pat suteikia vieningumo jausmą, stiprina komandos ryšius.