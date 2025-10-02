Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Evaldas Ruzgys apie lėšų pervedimų tikrinimą: kitų šalių pavyzdžiai rodo – priemonė efektyvi

2025-10-02 12:37 / šaltinis: BNS
2025-10-02 12:37

Lietuvai griežtinant pinigų pervedimų tikrinimą siekiant, kad pinigai pasiektų tikruosius gavėjus, Lietuvos banko (LB) valdybos narys Evaldas Ruzgys sako, kad kitų šalių pavyzdžiai parodė, jog tokia paslauga yra gera prevencinė priemonė – sukčiavimo atvejų jose sumažėjo dešimtimis procentų.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

Lietuvai griežtinant pinigų pervedimų tikrinimą siekiant, kad pinigai pasiektų tikruosius gavėjus, Lietuvos banko (LB) valdybos narys Evaldas Ruzgys sako, kad kitų šalių pavyzdžiai parodė, jog tokia paslauga yra gera prevencinė priemonė – sukčiavimo atvejų jose sumažėjo dešimtimis procentų.

Pasak E. Ruzgio, naujovė jau buvo išbandyta Portugalijoje ir Nyderlanduose.

„Paslaugos teikimas (tose šalyse – BNS) parodė, kad jai įsigaliojus tos kelios sekundės, kai pamatomas pavedimas, labai stipriai užkardo sukčiavimą“, – spaudos konferencijoje ketvirtadienį sakė E. Ruzgys. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, tokio pat teigiamo efekto centrinis bankas tikisi ir Lietuvoje. Be to, šis sprendimas sutvirtins visos Europos gynybą kovoje su sukčiais. 

Kaip jau rašė BNS, nuo spalio 9-osios visi bankai, kredito unijos, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos privalės tikrinti, ar pinigai pervedami tikriems sąskaitų savininkams. Tikimasi, kad ši naujovė padės sumažinti sukčiavimo ir įmonių bei gyventojų apgaulės atvejų.

LB teigimu, ši kovos su sukčiavimo priemonė skirta apsaugoti mokėtoją, kai sukčiai pateikia sąskaitos numerį su klaidingu vardu, pavyzdžiui, nurodo, kad tai pažįstamo žmogaus, institucijos ar žinomo pardavėjo sąskaita.

Prieš užbaigiant mokėjimą klientui iššoks viena iš keturių žinučių: kad gavėjas ir sąskaita visiškai sutampa, nepilnai sutampa, visiškai nesutampa arba neįmanoma to patikrinti. Visais atvejais mokėtojas pats apsispręs, ar nori įgyvendinti mokėjimą.

E. Ruzgio teigimu, ši trumpa akimirka gali lemti, ar žmogus perves pinigus sukčiui, ar ne.

„Nors tai gali atrodyti ne taip reikšminga, kartais būtent ši akimirka ir gali lemti, ar žmogus praras pinigus, ar ne“, – kalbėjo E. Ruzgys.

Jis taip pat sakė, kad mokėjimo paslaugų teikėjai neteiks šios informacijos SMS žinutėmis. Pranešimas bus rodomas tik elektroninėje bankininkystėje arba mobiliojoje programėlėje, o atliekant mokėjimą banko daliniuose informaciją suteiks jo darbuotojas.

Pinigų plovimo prevencijos centro duomenimis, per šių metų pirmąjį pusmetį užfiksuoti beveik 7,8 tūkst. sukčiavimo atvejų, jų metu bandyta išvilioti 28,9 mln. eurų. Sukčiams per pirmus šešis šių metų mėnesius pavyko pasisavinti apie 10,6 mln. eurų.

Per praėjusių metų tą patį laikotarpį sukčiams pavyko išvilioti dviem milijonais eurų mažiau.

