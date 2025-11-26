„Eurovaistinė“ atidarė logistikos centrą

Jos teigimu, naujajame 11,8 tūkst. kv. metrų ploto logistikos centre šalia Vilniaus miesto ir Trakų rajono ribos, Zigmantiškių gatvėje, taikomi pažangūs technologiniai sprendimai, būtini vaistų ir medicinos priemonių logistikai.
„Eurovaistinės“ logistikos grandinės direktorius Adomas Matusevičius sako, jog centro statybos truko 16 mėnesių. Šiuo metu jame dirba apie 200 darbuotojų.
BNS pernai birželį rašė, kad centrą vysto Nerijaus Numos netiesiogiai kontroliuojama nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Galio Group“, generaline rangove buvo pasirinkta bendrovė „Conres“. Tuomet skelbta, kad centrą planuota atidaryti šių metų vasarą.
„Eurovaistinė“ skelbė, jog centre bus galima saugoti platų įvairių vaistų ir kitų medicinos priemonių, gabenamų ir laikomų itin specifinėmis sąlygomis, asortimentą, o jame dirbs apie 200 sandėlio ir 30 administracijos darbuotojų.
„Eurovaistinė“ valdo per 260 vaistinių, kuriose dirba daugiau nei 1,6 tūkst. darbuotojų.
„Eurovaistinė“ priklauso tarptautinei Šiaurės Europos įmonių grupei „Euroapotheca“.