Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Europos šalis nori uždrausti tabaką ir nikotiną: ar sulauksime to ir Lietuvoje?

2025-09-30 11:41 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 11:41

Devynios Danijos organizacijos – tarp jų Gydytojų rūmai, nacionalinė Vėžio draugija ir vaikų teisių organizacija – nuo 2035 metų reikalauja visiškai šalyje uždrausti tabaką ir nikotiną. Tai, pasak Danijos sveikatos apsaugos ministrės Sophie Løhde, ambicingas tikslas, kuris bent kol kas atrodo sunkiai įgyvendinamas dėl Europos Sąjungos (ES) laisvo prekių judėjimo teisės. Lietuva panašių siekių kol kas neturi ir kaip dauguma kitų šalių daugiau dėmesio skiria elektroninių cigarečių vartojimo mažinimo klausimui. 

Tabakas BNS Foto

Devynios Danijos organizacijos – tarp jų Gydytojų rūmai, nacionalinė Vėžio draugija ir vaikų teisių organizacija – nuo 2035 metų reikalauja visiškai šalyje uždrausti tabaką ir nikotiną. Tai, pasak Danijos sveikatos apsaugos ministrės Sophie Løhde, ambicingas tikslas, kuris bent kol kas atrodo sunkiai įgyvendinamas dėl Europos Sąjungos (ES) laisvo prekių judėjimo teisės. Lietuva panašių siekių kol kas neturi ir kaip dauguma kitų šalių daugiau dėmesio skiria elektroninių cigarečių vartojimo mažinimo klausimui. 

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pagal galiojančią Tabako direktyvą ir laisvo prekių judėjimo taisykles, negalime įvesti visiško tabako ir nikotino pardavimo draudimo“, – teigė S. Løhde.  

REKLAMA
REKLAMA

Visgi, Danijos naujienų portalas „Foljeton“ akcentuoja, kad Danija gali tapti pirmąja šalimi, paskatinusia peržiūrėti ES teisinius reglamentus.  

REKLAMA

„Net jei šiuo metu tai neįmanoma, bet ateityje privalo tapti įmanoma. Tabako direktyva dabar peržiūrima, todėl Danija turi progą siekti, kad ateityje valstybės narės galėtų pačios nuspręsti, kiek toli eiti su draudimais“, – pastebėjo gydytoja Charlotta Pisinger – pirmoji Danijoje tabako prevencijos profesorė, palaikanti nikotino gaminių draudimo iniciatyvą. 

REKLAMA
REKLAMA

Lietuva naujų draudimų neplanuoja 

Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) duomenimis, naujų ketinimų riboti tabako gaminius nėra numatyta. ELTA primena, kad šiuo metu šalyje galioja tabako gaminių reklamos draudimas, pakeistos demonstravimo vitrinose taisyklės, gaminiai parduodami tik asmenims, sulaukusiems pilnametystės. Palaipsniui buvo įvesti ir įsigaliojo draudimai, susiję su skoniniu tabaku bei elektroninėmis cigaretėmis: draudžiami saldikliai, įvairių skonių, išskyrus tabaką, turintys gaminiai. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visgi, esamų draudimų įgyvendinimas ir kontrolė kelia diskusijų: viešojoje erdvėje vis pasigirsta istorijų, kad draudžiamų gaminių galima įsigyti nelegaliai internetu, o kai kurios prekybos vietos vis dar pardavinėja skonines elektronines cigaretes ir randa galimybių įstatymą apeiti. Savo ruožtu SAM šiuos veiksmus komentuoja pabrėždama, jog tai – prekybininkų atsakomybės stokos įrodymas.  

REKLAMA

„Bet kokio reikalavimo laikymuisi esminė sąlyga yra verslo subjektų noras, atsakomybė ir bendradarbiavimas siekiant realiai laikytis nacionalinės teisės. Šiuo metu vertinamos teisinės galimybės, kokiu būdu būtų galima užtikrinti geresnį nustatytų reikalavimų įgyvendinimą“, – atskleidė SAM.  

ES šalys sprendžia sveikatai kenksmingų medžiagų klausimą  

Nepaisant pavienių valstybių pasvarstymų, dauguma ES šalių pagrindiniu iššūkiu įvardina elektroninių cigarečių paplitimą. Teigiama, kad tai opesnė problema dėl ypač plataus vartojimo tarp nepilnamečių. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, Europoje 32 proc. penkiolikmečių bent kartą bandė vienkartines elektronines cigaretes, o 20 proc. naudojo per pastarąsias 30 dienų.  

REKLAMA

Matydami augančią problemą, sprendimų ieškoti ėmė ispanai. Portalo „El Confidencial“ duomenimis, vienkartinių ir kitų elektroninių cigarečių pardavimą reglamentuoja Karaliaus dekretas, kuriuo draudžiama šiuos gaminius parduoti jaunesniems nei 18 metų ir ribojama jų reklama bei rėmimas. 2024 m. pradžioje Ispanijos Sveikatos ministerija pristatė naują „antitabako planą“, numatantį draudimą rūkyti ir garinti kai kuriose viešose lauko erdvėse bei privačiose vietose vaikų akivaizdoje, taip pat didesnius kainų ribojimus.  

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Austrijoje nuo 2020-2022 metų laikotarpiu elektroninių cigarečių vartojimas išaugo tris kartus, todėl visi pajėgumai sutelkti rizikai mažinti. Nuo 2019 m. galioja draudimas parduoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes jaunesniems nei 18 metų, nors anksčiau jų įsigyti galėjo ir 16-mečiai. Greta žalos sveikatai, vis dažniau kalbama ir apie platesnius iššūkius – ypač dėl ekologinių pasekmių. Austrijos atliekų tvarkymo asociacijos (VOEB) vadovė Gabriele Jüly atkreipia dėmesį, kad vienkartinės elektroninės cigaretės kelia gaisrų pavojų perdirbimo centruose, negana to, jų gamyba brangi ir švaisto retus išteklius. 

REKLAMA

Savo ruožtu Rumunija ribojimus įvedė tik praėjusiais metais. Dauguma jų taip pat orientuoti į elektronines cigaretes. Naujienų portalo „Hot News“ duomenimis, 2024 metų kovą priimtas įstatymas uždraudė bet kokių tabako turinčių produktų, įskaitant elektronines cigaretes ir kaitinamojo tabako prietaisus, pardavimą nepilnamečiams. Pardavėjai privalo tikrinti pirkėjų amžių, o internetu užsakyti gaminiai negali būti pristatomi į paštomatus – siunčiant per kurjerius ant pakuotės privalo būti aiškus įspėjimas. Taip pat draudžiama šiuos gaminius pardavinėti per prekybos automatus, o nuo 2023 m. pavasario rūkyti ir garinti negalima nė vienoje švietimo įstaigoje. 

Šis turinys parengtas ELTA, dalyvaujančios Europos iniciatyvoje PULSE, kuria yra palaikomas tarptautinis žurnalistų bendradarbiavimas. Prie straipsnio prisidėjo Danijos naujienų portalas „Foljeton“, Austrijos naujienų portalas „Der Standard“, Rumunijos naujienų portalas „Hot News“ ir Ispanijos naujienų portalas „El Confidencial“.    

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų