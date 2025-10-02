Estijos įmonė skelbia bankrotą – Lietuvoje atleis visus 29 darbuotojus

Vykstant bankroto procedūrai, per ateinančias savaites bus atleisti visi grupės darbuotojai.
Bus atleista iš viso 120 darbuotojų, iš kurių 70 yra Estijoje, 21 – Latvijoje ir 29 – Lietuvoje, pranešė bendrovė.
„Baltika“ paaiškino, kad tokį sprendimą lėmė ilgalaikė sudėtinga finansinė padėtis ir pačioje bendrovėje, ir platesnėje ekonominėje aplinkoje.
Nepaisant pastangų stabilizuoti verslą Baltijos šalyse, nepalankios sąlygos neleido toliau įgyvendinti ankstesnės į mažmeninę prekybą orientuotos strategijos, rašoma „Baltika“ pranešime.
Prieš kelerius metus grupė jau buvo reorganizuota, todėl nauja reorganizacija nėra įmanoma.
Tačiau, pasak bendrovės, „Baltika“ patronuojančiosios bendrovės „ELG Group“ veikla Europoje leidžia toliau vertinti prekės ženklo „Ivo Nikkolo“ didmeninės ir elektroninės prekybos galimybes Europos rinkoje.
Šias pastangas taip pat remia „Baltika“ vadovybė, kuri, kaip patvirtino grupė, atliko svarbų vaidmenį vertinant naują strategiją.
„Mes tikėjome „Ivo Nikkolo“ prekės ženklo stiprumu ir potencialu ir vis dar manome, kad jis turi laikui nepavaldžią vertę. Deja, rinkos sąlygos Baltijos šalyse neleidžia mums toliau įgyvendinti savo mažmeninės prekybos strategijos. Nors šis etapas baigiasi, paliekame atviras duris galimam „Ivo Nikkolo“ atgimimui ateityje ir tuomet sutelksime dėmesį į didmeninę ir elektroninę prekybą platesnėje Europos rinkoje“, – pareiškė „ELG Group“ atstovas Indrekas Rahumaa.
