Estijos naujų automobilių rinka šiemet susitraukė 40 proc.

2025-10-01 17:05 / šaltinis: BNS
2025-10-01 17:05

Estijoje nuo 2025-ųjų įvedus naują motorinių transporto priemonių mokestį, per devynis šių metų mėnesius naujų lengvųjų automobilių šalyje nupirkta 40,5 proc. mažiau nei per tą pat laikotarpį pernai – iš viso 9,422 tūkst., skelbia Estijos įgaliotųjų prekybos automobiliais atstovų asociacija (AMTEL).

0

Vien rugsėjį, palyginti su metais anksčiau, pardavimai krito 44,5 proc. iki 1,179 tūkst. vienetų.

61,7 proc. praėjusį mėnesį nupirktų automobilių buvo hibridiniai, 5,8 proc. – elektriniai.

Populiariausios automobilių markės rugsėjį buvo „Škoda“ (įsigyti 193 automobiliai), „Renault“ (184) ir „Toyota“ (161), o modeliai – „Škoda Octavia“ (79), „Toyota RAV4“ (75) ir „Renault Captur“ (55).

AMTEL duomenimis, 2024-aisiais Estijoje parduota 25,39 tūkst. naujų automobilių – 11,2 proc. daugiau nei 2023 metais.

