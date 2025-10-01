Estijos naujų automobilių rinka šiemet susitraukė 40 proc.

Vien rugsėjį, palyginti su metais anksčiau, pardavimai krito 44,5 proc. iki 1,179 tūkst. vienetų.
61,7 proc. praėjusį mėnesį nupirktų automobilių buvo hibridiniai, 5,8 proc. – elektriniai.
Populiariausios automobilių markės rugsėjį buvo „Škoda“ (įsigyti 193 automobiliai), „Renault“ (184) ir „Toyota“ (161), o modeliai – „Škoda Octavia“ (79), „Toyota RAV4“ (75) ir „Renault Captur“ (55).
AMTEL duomenimis, 2024-aisiais Estijoje parduota 25,39 tūkst. naujų automobilių – 11,2 proc. daugiau nei 2023 metais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!