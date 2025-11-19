 
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

ES teismas patvirtino, kad „Amazon“ taikytinos bloko skaitmeninio turinio taisyklės

2025-11-19 20:28 / šaltinis: BNS
2025-11-19 20:28

Europos Sąjungos (ES) teismas trečiadienį atmetė „Amazon" skundą dėl bloko skaitmeninio turinio įstatymo ir patvirtino, kad technologijų milžinė privalo laikytis griežtų taisyklių.

„Amazon“ (nuotr. SCANPIX)

Europos Sąjungos (ES) teismas trečiadienį atmetė „Amazon“ skundą dėl bloko skaitmeninio turinio įstatymo ir patvirtino, kad technologijų milžinė privalo laikytis griežtų taisyklių.

„Amazon“ ieškinys dėl (Europos) Komisijos sprendimo, kuriuo platforma „Amazon Store“ priskiriama „labai didelei interneto platformai“, atmetamas“, – nusprendė Liuksemburge įsikūręs Bendrasis Teismas.

„Amazon“ pasipiktino ES bemaž milžinišku Skaitmeninių paslaugų aktu (SPA), kuriame reikalaujama, kad interneto platformos geriau apsaugotų naudotojus ir kad prekyvietės kovotų su neteisėtų prekių ir turinio plitimu internete.

Pagal SPA Komisija yra sudariusi „labai didelių interneto platformų“, kurios ES turi daugiau kaip 45 mln. aktyvių naudotojų per mėnesį ir kurioms dėl jų dydžio taikomos griežtesnės taisyklės nei mažesniems skaitmeniniams žaidėjams, sąrašą.

Bendrasis Teismas pareiškė, kad „Amazon“ ginčijo teisėtumą, kuriuo nustatytos „konkrečios skaidrumo, bendradarbiavimo ir prieigos prie duomenų pareigos“.

Bendrovė apkaltino Briuselį pažeidus kelias ES pagrindinių teisių chartijoje garantuojamas teises, įskaitant, be kita ko, laisvę užsiimti verslu, saviraiškos ir informacijos laisvę bei konfidencialios informacijos apsaugą.

Teismas teigė, kad nors taisyklės pažeidžia tam tikras laisves, įskaitant laisvę užsiimti verslu ir galimai saviraiškos laisvę, tai pateisinama dėl įstatymo tikslų.

JAV titanas pareiškė esąs nusivylęs šiuo sprendimu ir ketina jį skųsti.

„Amazon“ tvirtina, kad buvo „įsipareigojusi apsaugoti (klientus) nuo nelegalių produktų ir turinio gerokai anksčiau“ nei įsigaliojo SPA.

„Amazon Store“, kaip internetinė prekyvietė, nekelia jokios sisteminės rizikos; ji tik parduoda prekes ir neplatina bei nedidina informacijos, požiūrių ar nuomonių“, – sakė „Amazon“ atstovas.

