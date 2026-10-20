Kaip rugsėjo 14 dieną per Tel Avivo akcijų biržą pranešė „Energix Group“, projektas paruoštas statyboms ir apima teises vystyti maždaug 220 megavatų (MW) galios vėjo elektrinių, maždaug 60 MW galios saulės elektrinių ir maždaug 286 megavatvalandžių (MWh) talpos baterijų parką.
„Iš bendros iki 25,4 mln. eurų pirkimo kainos sumos užbaigus sandorį buvo sumokėta 7,7 mln. eurų, o likusi pirkimo kainos dalis bus sumokėta pasiekus šalių sutartus etapinius tikslus“, – rašoma įmonės pranešime biržoje.
„Energix Group“ neskelbė nei įsigyto projekto vietos, nei jo pardavėjo. Tačiau „Energix Lithuania“ atstovė BNS patvirtino, kad įmonė projektą įsigijo iš „Evecon“.
„Tower“ projektas yra Marijampolės rajone, „Energix“ jį įsigijo iš įmonės „Evecon“. (...) Sandorio maksimali vertė įgyvendinus ir vėlesnius projekto vystymo etapus gali siekti iki 25 mln. eurų“, – komentare BNS teigė „Energix Lithuania“ vyriausybinių ryšių ir reguliavimo reikalų vadovė Donata Mauricaitė.
Anot jos, planuojama, kad parko statybos prasidės dar šiemet ir bus užbaigtos kitų metų pabaigoje.
„Energix“ Lietuvą pasirinko kaip strateginę ilgalaikių investicijų kryptį ir vieną svarbiausių savo plėtros Europoje rinkų“, – teigė D. Mauricaitė.
„Energix Group“ per biržą teigė pasiruošusi nedelsiant pradėti parko statybas. Jo vystymui reikalingos turbinos, tikimasi, bus pristatomos nuo 2027 metų liepos. Be to, bendrovė teigė toliau siekianti užsitikrinti finansavimą projektui.
„Bendrovės prognozėmis, tikimasi, kad iki 2027 metų pabaigos bendrovė Lietuvoje valdys reikšmingą veikiančių atsinaujinančios energetikos generavimo ir energijos kaupimo turto portfelį, kurio bendra galia sieks maždaug 0,9 gigavato (GW), taip pat energijos kaupimo įrenginius, kurių bendra kaupimo talpa sieks maždaug 650 MWh“, – rašoma įmonės pranešime Tel Avivo akcijų biržai.
BNS 2023 metais rašė, kad „Evecon“ įmonė „Naudingas vėjas“ netoli Marijampolės 2026 metais planuoja pradėti statyti iki 270 MW galios hibridinį vėjo, saulės ir elektros kaupimo baterijų parką.
Registrų centro duomenys rodo, kad „Energix Lithuania“ rugsėjo 7 dieną tapo vienintele „Naudingo vėjo“ akcininke. Nuo 2022 metų ją valdė Lietuvoje registruota „Evecon“.
Balandį skelbta, kad „Energix Group“ iš Danijos atsinaujinančios energetikos įmonės „European Energy“ įsigijo Jonavos rajone vystomą 470 MW galios saulės ir vėjo jėgainių parką. Šiuo sandoriu Izraelio bendrovė įžengė į šalies rinką.
Be to, gegužę pranešta, kad „Energix Group“ iš Lietuvos atsinaujinančios energetikos grupės „E energija“ įsigijo Kauno regione vystomą 70 MW saulės ir 42 MW vėjo elektrinių galios bei 28 MWh baterijų talpos hibridinį parką, taip pat kitą – 42 MW įrengtosios galios vėjo parką Kauno regione. Parkai įsigyti iš „E energija“ nusipirkus jos antrines įmones „Boniškių vėjas“ ir „Vandžiogalos vėjas“. Sandorio vertė neskelbiama.
JAV, Lenkijoje, Lietuvoje ir Izraelyje veikianti „Energix Group“ vysto ir valdo vėjo bei saulės energijos projektus visą jų gyvavimo ciklą. Svetainėje ji nurodo valdanti daugiau nei 1,7 GW veikiančių atsinaujinančios energetikos pajėgumų ir 0,5 GWh talpos kaupiklių, o vystymo etape turi 4,8 GW ir 10 GWh apimties projektų portfelį.
Įmonė tikisi, kad iki 2027 metų veikiančių projektų galia pasieks 4 GW, kaupimo talpa – 2 GWh, o metinės jos pajamos sieks 2,5 mlrd. Izraelio šekelių (apie 720 mln. eurų BNS pranešime nurodytu kursu).