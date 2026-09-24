Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Skubiai kreipiasi į šių garažų savininkus Lietuvoje: turite paskutinę galimybę pasiimti daiktus

2026-09-24 10:50 / šaltinis: MarijampolePlius.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-24 10:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Marijampolės savivaldybė skelbia, kad Laikštės gatvės garažų istorija artėja prie pabaigos ir praneša apie paskutinę galimybę pasiimti daiktus.

Garažai (Teodoras Biliūnas/BNS)
GALERIJA (34)

Marijampolės savivaldybė skelbia, kad Laikštės gatvės garažų istorija artėja prie pabaigos ir praneša apie paskutinę galimybę pasiimti daiktus.

REKLAMA
2

Ilgą laiką apleistos Laikštės gatvės garažų teritorijos tvarkymo procesas pasiekė finišo tiesiąją. Teismui priėmus sprendimą, teritorijoje likę metaliniai garažai pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti Marijampolės savivaldybės nuosavybėn. Artimiausiu metu bus nustatytas rangovas, kuris imsis teritorijos sutvarkymo darbų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo Vilniuje

Kreipiasi į garažų savininkus

Savivaldybė ne kartą ragino garažų savininkus ir naudotojus pasirūpinti savo turtu – išsiardyti ar nusikelti garažus, išsivežti juose esančius daiktus. Nemaža dalis gyventojų tuo pasinaudojo, o teritorijoje jau buvo pradėti pirmieji tvarkymo darbai ir išvežta dalis susikaupusių atliekų.

REKLAMA
REKLAMA

Dabar suteikiama paskutinė galimybė pasiimti garažuose likusius reikalingus daiktus – rugsėjo 25 d. ir spalio 2 d. nuo 8.00 iki 17.00 val.

REKLAMA

Šiuo laiku į garažų teritoriją bus leidžiama įvažiuoti transporto priemonėmis.

Kitomis dienomis įvažiuoti į teritoriją transporto priemonėmis draudžiama.

Marijampolės savivaldybės administracija informuoja, kad valstybiniame nesuformuotame žemės sklype Laikštės g., Marijampolėje, kurį patikėjimo teise valdo Marijampolės savivaldybė, esantys metaliniai garažai, įsiteisėjus 2026 m. rugpjūčio 13 d. teismo sprendimui civilinėje byloje Nr. e2YT-4655-985/2026, buvo pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti Marijampolės savivaldybės nuosavybėn. Nuo spalio 3 d. (įskaitytinai) garažų masyvo teritorija bus uždaryta.

REKLAMA
REKLAMA

Toks sprendimas priimtas siekiant užtikrinti teritorijos saugumą, užkirsti kelią tolesniam atliekų vežimui ir pasirengti būsimiems tvarkymo darbams.

Netrukus, užbaigus rangovo parinkimo procedūras, prasidės likusių garažų pašalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai. Taip bus užbaigtas ne vienus metus trukęs procesas, kurio tikslas – iš esmės sutvarkyti ilgą laiką apleistą Laikštės gatvės teritoriją. Savivaldybė šio proceso ėmėsi dar 2024 metais, kai atsirado teisinės galimybės spręsti valstybinėje žemėje stovinčių neįteisintų garažų problemą.

Svarbu:

Rugsėjo 25 d. ir spalio 2 d. – paskutinė galimybė pasiimti garažuose likusius daiktus.

Įvažiuoti bus galima nuo 8.00 iki 17.00 val.

Daugiau informacijos: +370 628 47012, +370 616 54781

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų