Skubiai kreipiasi į šių garažų savininkus Lietuvoje: turite paskutinę galimybę pasiimti daiktus

Ilgą laiką apleistos Laikštės gatvės garažų teritorijos tvarkymo procesas pasiekė finišo tiesiąją. Teismui priėmus sprendimą, teritorijoje likę metaliniai garažai pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti Marijampolės savivaldybės nuosavybėn. Artimiausiu metu bus nustatytas rangovas, kuris imsis teritorijos sutvarkymo darbų.
Kreipiasi į garažų savininkus
Savivaldybė ne kartą ragino garažų savininkus ir naudotojus pasirūpinti savo turtu – išsiardyti ar nusikelti garažus, išsivežti juose esančius daiktus. Nemaža dalis gyventojų tuo pasinaudojo, o teritorijoje jau buvo pradėti pirmieji tvarkymo darbai ir išvežta dalis susikaupusių atliekų.
Dabar suteikiama paskutinė galimybė pasiimti garažuose likusius reikalingus daiktus – rugsėjo 25 d. ir spalio 2 d. nuo 8.00 iki 17.00 val.
Šiuo laiku į garažų teritoriją bus leidžiama įvažiuoti transporto priemonėmis.
Kitomis dienomis įvažiuoti į teritoriją transporto priemonėmis draudžiama.
Marijampolės savivaldybės administracija informuoja, kad valstybiniame nesuformuotame žemės sklype Laikštės g., Marijampolėje, kurį patikėjimo teise valdo Marijampolės savivaldybė, esantys metaliniai garažai, įsiteisėjus 2026 m. rugpjūčio 13 d. teismo sprendimui civilinėje byloje Nr. e2YT-4655-985/2026, buvo pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti Marijampolės savivaldybės nuosavybėn. Nuo spalio 3 d. (įskaitytinai) garažų masyvo teritorija bus uždaryta.
Toks sprendimas priimtas siekiant užtikrinti teritorijos saugumą, užkirsti kelią tolesniam atliekų vežimui ir pasirengti būsimiems tvarkymo darbams.
Netrukus, užbaigus rangovo parinkimo procedūras, prasidės likusių garažų pašalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai. Taip bus užbaigtas ne vienus metus trukęs procesas, kurio tikslas – iš esmės sutvarkyti ilgą laiką apleistą Laikštės gatvės teritoriją. Savivaldybė šio proceso ėmėsi dar 2024 metais, kai atsirado teisinės galimybės spręsti valstybinėje žemėje stovinčių neįteisintų garažų problemą.
Svarbu:
Rugsėjo 25 d. ir spalio 2 d. – paskutinė galimybė pasiimti garažuose likusius daiktus.
Įvažiuoti bus galima nuo 8.00 iki 17.00 val.
Daugiau informacijos: +370 628 47012, +370 616 54781
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