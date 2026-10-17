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Marijampolėje diegiama išmanioji miesto stebėjimo sistema, padėsianti atpažinti galimus pavojus

2026-10-17 19:53 / šaltinis: ELTA
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2026-10-17 19:53
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Marijampolėje baigiama diegti nauja vaizdo stebėjimo sistema, kurioje numatyta įrengti 79 kameras. Pasitelkiant dirbtinį intelektą (DI), sistema galės analizuoti viešosiose erdvėse vykstančius įvykius ir atpažinti galimus pavojus, pranešė savivaldybė.

Marijampolėje diegiama išmanioji miesto stebėjimo sistema, padėsianti atpažinti galimus pavojus (ELTA nuotr.)

Marijampolėje baigiama diegti nauja vaizdo stebėjimo sistema, kurioje numatyta įrengti 79 kameras. Pasitelkiant dirbtinį intelektą (DI), sistema galės analizuoti viešosiose erdvėse vykstančius įvykius ir atpažinti galimus pavojus, pranešė savivaldybė.

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Skelbiama, kad mieste bus įrengtos 53 panoraminės, 5 cilindrinio tipo, 20 transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo kamerų ir viena greičio matavimo kamera. Į bendrą sistemą taip pat bus integruota dalis jau veikiančių kamerų.

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Pasak savivaldybės, naujoji sistema leis realiuoju laiku stebėti ir analizuoti situaciją mieste, atpažinti žmones, transporto priemones, neįprastus įvykius, žmonių susibūrimus bei transporto spūstis. Garso analizės technologijos taip pat padės nustatyti galimą pavojų signalizuojančius garsus.

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„Galime turėti šimtus kamerų, tačiau svarbiausia ne jų skaičius, o tai, kaip greitai galime suprasti, kas vyksta, ir reaguoti. Būtent todėl Marijampolėje diegiame sistemą, kuri ne tik stebės, bet ir padės analizuoti situacijas. Norime, kad šiuolaikinės technologijos tarnautų tam, kad mūsų gyventojai savo mieste jaustųsi saugiau“, – pranešime cituojamas Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis.

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Naujoji sistema taip pat leis ieškoti transporto priemonių ne tik pagal valstybinius numerius, bet ir pagal jų modelį ar spalvą.

Savivaldybės teigimu, kartu modernizuojama programinė įranga, kuri sujungs kameras į bendrą stebėjimo ir analizės sistemą. Nurodoma, kad surinkti duomenys bus tvarkomi laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

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