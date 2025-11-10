 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Eleving Group“ trijų ketvirčių pajamos augo 13 proc., pelnas – 8 proc.

2025-11-10 13:02 / šaltinis: BNS
2025-11-10 13:02

Tarptautiniu mastu veikianti nebankinė skolintoja „Eleving Group” pranešė per tris šių metų ketvirčius uždirbusi 23,6 mln. eurų grynojo pelno – 7,8 proc. daugiau nei prieš metus, pajamoms augus 13,2 proc. iki 178,8 mln. eurų.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

0

„Per devynis mėnesius pakartotinai pasiekėme rekordiškai aukštas paskolų išdavimo apimtis – 323,5 mln. eurų, 23,4 proc. didesnes nei prieš metus. Mūsų strategija – stiprinti pozicijas esamose rinkose, siūlant klientams papildomus produktus, taip pat kurti naujus produktus ir žengti į naujas rinkas, taip užtikrinant tolimesnį augimą“, – pranešime cituojamas „Eleving Group“ generalinis direktorius Modestas Sudnius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskolų portfelis per tris metų ketvirčius išaugo 10,3 proc. iki 409,6 mln. eurų.

„Apskritai esame patenkinti savo veiklos rezultatais per šį laikotarpį. Devynių mėnesių rezultatai leidžia mums jaustis užtikrintai dėl šiemet užsibrėžtų tikslų – tiek finansinių, tiek susijusių su augimu. Spalio mėnesį išplatinta didžiausia bendrovės istorijoje 275 mln. eurų dydžio obligacijų emisija leidžia mums artėti prie savo tikslo per 3-5 metus padvigubinti verslą“, – pažymėjo bendrovės vadovas.

Pagal „Eleving Group“ dividendų politiką, šio mėnesio pabaigoje bendrovė planuoja išmokėti dividendus akcininkams už pirmąjį pusmetį. Bendrovė ketina tam skirti 4,86 mln. eurų.

„Eleving Group” akcijos nuo pernai spalio kotiruojamos Frankfurto ir Rygos vertybinių popierių biržos

