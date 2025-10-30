Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
„Kreda“ grupės pelnas šiemet mažėjo 23 proc., iki 3,2 mln. eurų

2025-10-30 13:40 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 13:40

Jungtinės centrinės kredito unijos (JCKU) administruojama kredito unijų grupė „Kreda“ trečiąjį metų ketvirtį uždirbo 3,2 mln. eurų pelno – 23 proc. mažiau nei prieš metus.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

0
„Kreda“ grupės valdybos pirmininko Mindaugo Raipos teigimu, tam įtakos turėjo mažėjusios bazinės palūkanų normos.

„Nors kredito unijų grupės pelnui įtaką vis dar darė palūkanų normų pokyčiai, didinome veiklos apimtis visuose segmentuose. „Kreda“ grupės paskolų portfelis, lyginant su praėjusių metų trimis ketvirčiais, augo 17 proc. ir pasiekė 540 mln. eurų“, – pranešime sakė M. Raipa.

Tuo metu grupės pajamos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, augo 4,1 proc. iki 31,9 mln. eurų.

Bendras „Kreda“ kredito unijų grupės paskolų portfelis pasiekė 540 mln. eurų, tai yra 17 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai siekė 462,5 mln. eurų. 

Grupės duomenimis, smulkiam ir vidutiniam verslui paskolų suteikta 10 proc. daugiau, būsto įsigijimui – 18 proc., o žemės ūkio sektoriui – net 26 proc. daugiau nei prieš metus.

Indėlių bazė didėjo 28 proc. ir pasiekė 593,1 mln. Tuo metu terminuotųjų indėlių portfelis išaugo 21 proc. – iki 446,2 mln. eurų, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai. 

JCKU – centrinė unija Lietuvoje, administruojanti „Kreda“ unijų grupę, susikūrusi 2018 m. sausio 2 d., ir kooperatiniais pagrindais vienijanti 15 ilgametės patirties turinčių kredito unijų. 2025-aisiais „Kreda“ grupės turtas viršijo 600 mln. eurų.

indeliai.lt

