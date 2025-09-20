Ekonomistas apie 4 dienų darbo savaitę: ir dabar kai kurie darbuotojai jų neišdirba

Apie atlyginimų augimą, Lietuvos regionus, keturių dienų darbo savaitę ir ar žmonėms reikia ilgesnių atostogų, žurnalistas diskutavo kartu su ekonomistu Romu Lazutka.
Profesinės sąjungos trišalėje tarybo siūlo didinti minimalų atlyginimą iki 1200 eurų „ant popieriaus“. Iš kitos pusės yra darbdaviai, kurie sako, kad tai nesąmonė, to daryti negalima, nes regionuose ir taip neturim darbuotojų. Kurie iš jų yra teisūs?
Na, aišku, kad čia reikalingas susitarimas. Negalima labai aiškiai įrodyti, kad didesnė ar mažesnė alga ką nors iš principo ekonomikoje pakeistų. Bet jau buvo susitarimas ir man atrodo, kad jis yra galiojantis, jog ta alga turėtų sudaryti 50 proc. vidutinės algos.
Bet darbdaviai argumentuoja tuo, kad neatsižvelgiama yra į darbo našumą, į jo augimą ir jie tuomet rodo pirštu, kad darbo našumas auga lėčiau negu algos ir tai yra blogai. Bet reikia turėti galvoje, kad darbo našumas priklauso nuo darbdavio, ne nuo darbuotojų, nes jeigu darbas aprūpinamas gera technika, technologijom, tai tada darbuotojas per tą patį laiką sukuria didesnę vertę.
Bet ar tai nepablogintų dabartinės ir taip nelabai geros situacijos Lietuvos regionuose?
Žiūrint, koks darbdavys. Girdėjau verslo organizacijos atstovo įrodinėjimą, kad užsidarys siuvyklos. O kam reikalingos Lietuvoje siuvyklos? Bangladeše yra siuvyklų pakankamai, lietuviai gali dirbti kitus darbus. Kad užsidarys provincijoj kažkokia tai įmonė – nebūtinai, ji kaip tik gali sustiprėti. Kodėl įmonė negali provincijoje veikti? Todėl, kad nėra paklausos. Padidinus minimalią algą gali provinciją net ir pakelti, todėl, kad tie patys gyventojai daugiau uždirbs, daugiau vartos.
Paskirtoji premjerė drąsiai kalba apie keturių dienų darbo savaitę. Ką jūs galvojate apie šią idėją?
Ji turi pagrindą. Mums labai gerai žinomas klasikas Džonas Meinardas Keinsas apie 1930-uosius metus prognozavo, kad užteks dirbti apie 14 valandų per savaitę, atsižvelgiant į tai, kad darbo našumas augo. Tai tas neišsipildė, bet suprantama, kada žmonės dirba našiau, atsiranda naujos technologijos, tai galėtume dirbti trumpiau, bet tik, man atrodo, kad premjereėvargu, ar sakė, kad čia būtent yra šios Vyriausybės kadencijos klausimas, kad jį išspręs iki galo.
Dabar, matyt, pagrindinė darbo jėga jau yra nebe fabrikuose, o biuruose ar parduotuvėse. Ir čia jau gali pereiti ir pereina į trumpesnę darbo savaitę. Klausimas tik toks, kad jeigu trumpiau žmonės dirba, vis tiek uždirbs mažiau nei ilgiau dirbdami su tam tikrom išlygom. Yra daug įrodymų, kad yra perdegimas, žmonės pervargsta ir realiai, jeigu skaičiuotume darbo laiko, jeigu atimtume visus scrollinimus (liet. naršymą) telefonuose darbo metu, tai galbūt ir dabar jie nedirba ilgiau negu keturias dienas.
Maždaug prieš 10 metų aktyviai verslo spaudžiama Lietuvos Vyriausybė padarė taip, kad vietoje 24 dienų pradėjome atostogauti 20 dienų. Ar jūsų manymu ši klaida turėtų būti ištaisyta? Kiekviena atėjusi valdžia nori dar kokių 2–3 šventinių dienų. Kodėl toliau taip yra daroma?
Reikia turėti galvoje, kad tas atostogas patys žmonės susidirba. Darbdavys 11 mėnesių moka atlyginimą, bet sulaiko maždaug 1 dešimtadalį ir 12-ą mėnesį jis atiduoda tą atlyginimą už atostogas. Tai jeigu atostogos ilgės, tiesiog darbdavys truputį prilaikys dalį atlyginimo likusius 11 mėnesių. Ir tai nereiškia, kad darbuotojas gaus daugiau pinigų už trumpesnį darbo laiką.
Jeigu mes numatysim tiems žmonėms, kurie nekvalifikuoti, ilgesnes atostogas, tai reiškia, kad jie tiesiog gaus atostoginius ilgesnių atostogų metu, bet jie gaus mažesnius atlyginimus likusius 11 mėnesių.
Na, bet šventinių nedarbo dienų, kuriomis Lietuva yra aptekusi, jūs siūlėtumėt mažinti?
Aš daryčiau tokią prielaidą, kad žmonėms būtų patogiau, jei jie galėtų pasirinkti tas nedarbo dienas tuomet, kada reikia, o net tuomet, kada yra raudonas lapelis kalendoriuje. Tarkime, lapkričio 1 ir 2 dienos vieniems yra labai aktualu, o kai kuriems – tai visiškai paprasta diena. <...> Pranašumas būtų, jei žmonės turėtų ilgesnes metines atostogas.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
