Perskaičiusi apie Ingos Ruginienės rankinę rėžė be gailesčio: „Pasakysiu tiesiai šviesiai“

Moters rankinė staiga tapo labiausiai aptarinėjamu dalyku Lietuvoje. Ir visi turi apie ją nuomonę. Tai per prabangi ir brangi politikei, neva tai 5 tūkstančius kainuojanti, tai per graži, per negraži – ko paklausi, tas turės ką apie ją pasakyti.
„Pasakysiu tiesiai šviesiai“
Turiu ir aš! Pasakysiu tiesiai šviesiai – rankinė kaip rankinė, ar tikrai taip svarbu, kiek ji kainuoja ar kokio prekės ženklo? Juolab, kad gal ir ne visai ta prabangioji, apie kurią taip skalambijama, man tai net neatrodo kaip vienodi daiktai, bet čia nesiplėtosiu – nesu tokių dalykų ekspertė.
Bet kokiu atveju – nu nesvarbi ta rankinės kaina. Gali kainuoti ir 10 eurų, ir 10 tūkstančių ar milijoną – jei žmogus gali pirkti, lai perka.
Man atrodo, čia išpūtėm burbulą lygioj vietoj. Ar tikrai tai, kokią rankinę nešioja premjerė, yra didžiausia ir aktualiausia tema Lietuvoje? Nebeturim prie ko prikibti, tai pradedam nagrinėti, kas kiek išleidžia iš savo kišenės.
Mano akimis, šita diskusija yra visiška nesąmonė ir cirkas, iš didelio rašto išeita iš krašto. Tarkim, tai yra ta aptarinėjama rankinė už įspūdingą kainą – tai ką?
Dabar jai paslėpti ją spintoje ir išsitraukti tik tada, kai niekas nemato? Ar jau dabar, kai yra išrinktoji premjerė, imt ir išmest, kad tik niekas nepamatytų ir neaptarinėtų? Žmogus turi ir naudoja turimą daiktą – skandalas! Geriau jau turbūt vaikščiotų su maišeliu.
Norėčiau sakyti, kad situacija juokinga, bet labiau gal pikta. Gal kalbėkim apie rimtus ir svarbius dalykus? Ar politikoj suprantam tik tiek, kiek kieno drabužis ar aksesuaras kainuoja? Jei atsakymas teigiamas, turbūt pats laikas išlįsti iš kitų žmonių piniginių, rankinių ar lovų ir pradėti domėtis rimtesnėmis temomis.
Autorė: skaitytoja Inga
