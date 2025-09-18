Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Pasisakyk

Perskaičiusi apie Ingos Ruginienės rankinę rėžė be gailesčio: „Pasakysiu tiesiai šviesiai“

2025-09-18 16:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-18 16:15

„Visi aptarinėja Ingos Ruginienės rankinę, nusprendžiau, kad pasisakysiu ir aš. Gal mano nuomonė bus nepopuliari, bet kodėl mes padarome tokią problemą lygioje vietoje?“ – rašo naujienų portalui tv3.lt laišką atsiuntusi skaitytoja Inga.

Inga Ruginienė (nuotr. ELTA / Julius Kalinskas)
18

„Visi aptarinėja Ingos Ruginienės rankinę, nusprendžiau, kad pasisakysiu ir aš. Gal mano nuomonė bus nepopuliari, bet kodėl mes padarome tokią problemą lygioje vietoje?“ – rašo naujienų portalui tv3.lt laišką atsiuntusi skaitytoja Inga.

REKLAMA
6

Moters rankinė staiga tapo labiausiai aptarinėjamu dalyku Lietuvoje. Ir visi turi apie ją nuomonę. Tai per prabangi ir brangi politikei, neva tai 5 tūkstančius kainuojanti, tai per graži, per negraži – ko paklausi, tas turės ką apie ją pasakyti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres
(18 nuotr.)
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres

„Pasakysiu tiesiai šviesiai“

Turiu ir aš! Pasakysiu tiesiai šviesiai – rankinė kaip rankinė, ar tikrai taip svarbu, kiek ji kainuoja ar kokio prekės ženklo? Juolab, kad gal ir ne visai ta prabangioji, apie kurią taip skalambijama, man tai net neatrodo kaip vienodi daiktai, bet čia nesiplėtosiu – nesu tokių dalykų ekspertė.

REKLAMA
REKLAMA

Bet kokiu atveju – nu nesvarbi ta rankinės kaina. Gali kainuoti ir 10 eurų, ir 10 tūkstančių ar milijoną – jei žmogus gali pirkti, lai perka.

REKLAMA

Man atrodo, čia išpūtėm burbulą lygioj vietoj. Ar tikrai tai, kokią rankinę nešioja premjerė, yra didžiausia ir aktualiausia tema Lietuvoje? Nebeturim prie ko prikibti, tai pradedam nagrinėti, kas kiek išleidžia iš savo kišenės.

Mano akimis, šita diskusija yra visiška nesąmonė ir cirkas, iš didelio rašto išeita iš krašto. Tarkim, tai yra ta aptarinėjama rankinė už įspūdingą kainą – tai ką?

REKLAMA
REKLAMA

Dabar jai paslėpti ją spintoje ir išsitraukti tik tada, kai niekas nemato? Ar jau dabar, kai yra išrinktoji premjerė, imt ir išmest, kad tik niekas nepamatytų ir neaptarinėtų? Žmogus turi ir naudoja turimą daiktą – skandalas! Geriau jau turbūt vaikščiotų su maišeliu.

Norėčiau sakyti, kad situacija juokinga, bet labiau gal pikta. Gal kalbėkim apie rimtus ir svarbius dalykus? Ar politikoj suprantam tik tiek, kiek kieno drabužis ar aksesuaras kainuoja? Jei atsakymas teigiamas, turbūt pats laikas išlįsti iš kitų žmonių piniginių, rankinių ar lovų ir pradėti domėtis rimtesnėmis temomis.

Autorė: skaitytoja Inga

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
prima
prima
2025-09-18 16:35
kai buvo Šimonytė, niekas labai nesidomejo koia rankine, kokia suknele ar koks salikas, na dabar tai kliuna viskas, cia ne tas atvejis kai pagal ruba sutinka, o atvirksciai turetu buti pagal prota sutinka...
Atsakyti
jo
jo
2025-09-18 16:18
net nezinojau tokios firmos :D...dabar zinosiu
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų