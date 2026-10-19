DIENOS PJŪVIS. Viešuoju transportu – pigiau: ar vairuotojai dažniau paliks automobilį namuose?

Apie viešojo transporto patrauklumą, kainodaros sprendimus ir mieste bei regionuose kylančius judumo iššūkius diskutuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto („Vilnius Tech“) doc. dr. Ilona Jaržemskienė ir Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis.
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