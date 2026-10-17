Keleiviams – svarbi žinia: nuo lapkričio kelionės autobusais gali kainuoti perpus mažiau

Jeigu Seimas pritars Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pakeitimams, naujoji tvarka įsigaliotų nuo lapkričio 1 dienos ir galiotų iki metų pabaigos.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad laikina lengvata siūloma reaguojant į išaugusias degalų kainas ir siekiant sumažinti gyventojų kelionių išlaidas.
„Nuo spalio mėnesio suteikėme galimybę gyventojams perpus pigiau važiuoti traukiniais, o nuo lapkričio – tolimojo susisiekimo autobusais“, – teigia ministras.
Nuolaida būtų taikoma visiems keleiviams
Svarbu tai, kad papildoma 50 proc. nuolaida būtų taikoma ne tik visą bilieto kainą šiuo metu mokantiems keleiviams.
Ja galėtų pasinaudoti ir žmonės, kurie jau turi teisę į įstatyme nustatytas transporto lengvatas. Tokiu atveju papildoma nuolaida būtų skaičiuojama nuo jau sumažintos bilieto kainos.
Pavyzdžiui, jeigu įprastas bilietas kainuoja 20 eurų, keleivis, turintis teisę į 50 proc. lengvatą, dabar už jį moka 10 eurų. Pritaikius dar vieną 50 proc. nuolaidą, kelionė kainuotų 5 eurus.
Atitinkamai keleiviui, kuriam jau taikoma 80 proc. lengvata, papildoma nuolaida dar perpus sumažintų likusią mokėtiną dalį.
Naujoji tvarka būtų taikoma būtent tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusams. Ji savaime nereiškia 50 proc. kainų mažinimo miesto ar priemiestinio viešojo transporto bilietams.
Valstybei kainuotų apie 3,15 mln. eurų
Vežėjams dėl sumažintų bilietų kainų negautos pajamos būtų kompensuojamos valstybės lėšomis.
Susisiekimo ministerija skaičiuoja, kad per du mėnesius tam reikėtų maždaug 3,15 mln. eurų.
Numatytas ir saugiklis, neleidžiantis prieš įsigaliojant lengvatai dirbtinai padidinti bilietų kainų ir tokiu būdu gauti didesnę kompensaciją.
Skaičiuojant valstybės kompensaciją būtų remiamasi 2026 metų rugsėjo 1 dieną vežėjų taikytais tarifais. Jeigu konkretus bilietas tuo metu dar nebuvo parduodamas, būtų naudojama pirmoji po šios datos nustatyta jo kaina.
Svarbi ir bilieto pirkimo data
50 proc. nuolaida galiotų tik bilietams, įsigytiems nuo lapkričio 1 iki gruodžio 31 dienos.
Be to, ir pati kelionė turėtų vykti šiuo laikotarpiu. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, gruodžio pabaigoje pigiau nusipirkus bilietą sausio mėnesio kelionei, naująja lengvata pasinaudoti nebūtų galima.
Kol Seimas nėra priėmęs įstatymo pakeitimų, dabartinės tolimojo susisiekimo autobusų bilietų kainos nesikeičia.
Traukiniais jau galima važiuoti perpus pigiau
Panaši lengvata jau taikoma kelionėms geležinkeliu. Nuo spalio 9 iki gruodžio 31 dienos vietinio susisiekimo traukinių bilietams taikoma 50 proc. nuolaida. Susisiekimo ministerijos skaičiavimu, ši priemonė valstybei kainuos apie 2,8 mln. eurų ir turėtų pritraukti maždaug 45 tūkst. naujų keleivių.
Toks sprendimas priimtas ne pirmą kartą. Balandį ir gegužę galiojusia analogiška traukinių bilietų nuolaida pasinaudojo daugiau kaip milijonas keleivių. Ministerija skelbia, kad tuo metu pavyko pritraukti beveik 6 tūkst. naujų klientų, o lengvata valstybei kainavo apie 1,9 mln. eurų.
Jeigu Seimas pritars dabar pateiktam projektui, lapkritį ir gruodį 50 proc. nuolaida būtų taikoma ir tolimojo susisiekimo autobusų keleiviams.
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