Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Mokėsite perpus mažiau? Valdžia svarsto pokyčius, kurie galėtų sumažinti gyventojų išlaidas

2026-10-16 06:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-16 06:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vyriausybė penktadienį svarstys Susisiekimo ministerijos siūlymą dėl aukštų degalų kainų laikinai taikyti 50 proc. nuolaidą tarpmiestinių autobusų bilietams. 

Mokėsite perpus mažiau? Valdžia svarsto, kaip sumažinti gyventojų išlaidas
GALERIJA (5)

Vyriausybė penktadienį svarstys Susisiekimo ministerijos siūlymą dėl aukštų degalų kainų laikinai taikyti 50 proc. nuolaidą tarpmiestinių autobusų bilietams. 

REKLAMA
1

Lengvatą siūloma taikyti nuo lapkričio 1 d. iki šių metų pabaigos.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Vyriausybei pritarus, įstatymo pataisas dar turės priimti Seimas, kuriam jas siūloma svarstyti skubos tvarka.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyriausybė svarstys siūlymą laikinai perpus atpiginti tarpmiestinių autobusų bilietus

Preliminariais skaičiavimais, priemonė valstybės biudžetui kainuotų apie 3,15 mln. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Numatoma, kad bilietų kainų kompensavimo baze būtų laikomos rugsėjo 1 d. galiojusios konkretaus vežėjo kainos.

Tokia pat 50 proc. nuolaida traukinių bilietams jau pradėta taikyti praėjusį penktadienį, ji galios iki metų pabaigos ir valstybei kainuos apie 2,8 mln. eurų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų