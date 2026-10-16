Mokėsite perpus mažiau? Valdžia svarsto pokyčius, kurie galėtų sumažinti gyventojų išlaidas

Lengvatą siūloma taikyti nuo lapkričio 1 d. iki šių metų pabaigos.
Vyriausybei pritarus, įstatymo pataisas dar turės priimti Seimas, kuriam jas siūloma svarstyti skubos tvarka.
Vyriausybė svarstys siūlymą laikinai perpus atpiginti tarpmiestinių autobusų bilietus
Preliminariais skaičiavimais, priemonė valstybės biudžetui kainuotų apie 3,15 mln. eurų.
Numatoma, kad bilietų kainų kompensavimo baze būtų laikomos rugsėjo 1 d. galiojusios konkretaus vežėjo kainos.
Tokia pat 50 proc. nuolaida traukinių bilietams jau pradėta taikyti praėjusį penktadienį, ji galios iki metų pabaigos ir valstybei kainuos apie 2,8 mln. eurų.