Nuo gruodžio – svarbūs pokyčiai Kaune: atsiskaityti už šią paslaugą grynaisiais nebegalėsite

Už tokį siūlymą antradienį balsavo 27 Kauno tarybos nariai, vienas buvo prieš, o dešimt susilaikė.
Kaip anksčiau pažymėjo savivaldybė, grynųjų atsisakymas bus naudingas viešojo transporto vairuotojams, nes nebereiks vienu metu vairuoti transporto priemonės ir aptarnauti keleivių, skaičiuojant pinigus, išduodant bilietą – tai leis užtikrinti transporto važiavimą laiku.
Kauno viešajame transporte nuo gruodžio už bilietus nebebus galima atsiskaityti grynaisiais
Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nariai posėdyje kėlė klausimus dėl viešojo transporto prieinamumo senjorams, bilietų automatų įrengimo atsisakius grynųjų/
„Ar nemanote, kad įvedę pakeitimą, kai nebus galimybės atsiskaityti grynaisiais pinigais, mes apsunkinsime senjorus, kurie atvyksta į Kauną, į gydymo įstaigas?“ – klausė konservatorė Rasa Duobaitė-Bumbulienė.
Pasak Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjo Martyno Matusevičiaus, nedidelė dalis už keliones atsiskaitančiųjų grynaisiais yra vyresnio amžiaus žmonės, turintys lengvatas.
„Galima nesudėtingai pasikeisti lengvatą (atsiskaitant – BNS) bankine kortele, bus pasiruošęs ir „Kauno autobusų“ informacijos centras, galės pakonsultuoti telefonu ir vietoje. Manome, kad nesudarys didelių problemų, bet padės kitiems 98 proc., keliaujantiems viešuoju transportu“, – sakė M. Matusevičius.
Konservatorė Andrijana Filinaitė sveikino popierinių bilietų viešajame transporte atsisakymą, bet kėlė klausimą dėl planų įrengti bilietų įsigijimo automatus ir jų potencialios kainos.
„Nes tokie aparatai, kurie yra užsienio didžiuosiuose miestuose, pasitarnautų tiek turistams, tiek senjorams, būtų aiškiau ir paprasčiau“, – teigė politikė.
Anot M. Matusevičiaus, tokie automatai galėtų būti įrengti viešojo transporto persėdimo terminaluose, kurie numatyti Kauno miesto darnaus judumo plane.
„Juos (terminalus – BNS) įrengiant norime padaryti, kad būtų visiems patogi infrastruktūra. Šiuo metu yra svarstoma apie aparatus, jų kaina išties yra nemaža, aptarnavimas sudėtingas, bet manau, kad ateis laikas, kai apsvarstysime šitą klausimą“, – teigė Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas.
Savo ruožtu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos narė Vaida Pranarauskaitė dvejojo, ar senjorams ir turistams nekils problemų atsiskaityti už keliones stringant bankiniams pavedimams.
„Ar jūs nepaversite tokiu atveju mūsų užsienio turistų ar tų žmonių, kuriems sutriks bankiniai pavedimai, zuikiais?“ – klausė ji.
M. Matusevičiaus teigimu, atsiskaitymų mokėjimo kortelėmis sistema yra išbandyta ir veikia puikiai, galėtų pakelti didesnes apkrovas, „ne tik Kauną“.
„Sistema veikia puikiai, bankiniai pavedimai veikia. Ji taip padaryta, kad net jei internetas sutriktų, suma būtų nuskaitoma vėliau (nes yra rezervuojama – BNS)“, – kalbėjo savivaldybės atstovas.
Jis taip pat pažymėjo, kad turintiesiems 80 proc. bilieto lengvatą moksleiviams, kurie sudaro kitą dalį atsiskaitančiųjų grynaisiais be senjorų, nebus sudėtinga mokėti kortelėmis.
Dabar Kauno viešajame transporte už kelionę galima atsiskaityti grynaisiais pinigais, įsigyjant popierinį bilietą pas vairuotoją, taip pat viešojo transporto kortele, „Žiogo“ programėle, banko kortele arba išmaniuoju įrenginiu.
„Kauno autobusų“ skaičiavimu, palyginti su praėjusiais metais, per pirmus aštuonis mėnesius iš vairuotojų grynaisiais pinigais įsigyjamų bilietų skaičius sumažėjo apie trečdalį ir sudaro 4,5 proc. visų apmokėjimų už keliones.
60 proc. keleivių naudojasi viešojo transporto kortele, beveik 35 proc. – „Žiogo“ programėle. Banko kortele ar išmaniuoju įrenginiu kol kas sumoka mažiau nei vienas procentas keliaujančiųjų.
Keleiviams išliks galimybė grynaisiais atsiskaityti įsigyjant ar papildant kortelę tam skirtose platinimo vietose – klientų aptarnavimo punkte, prekybos centruose ir kioskuose.
BNS rašė, kad bekontakčiai mokėjimai Kauno viešajame transporte įvesti nuo praėjusių metų rugpjūčio, nuo šių metų rugsėjo tokiu būdu komposteriuose galima įsigyti ir lengvatinius bilietus.