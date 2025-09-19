Didžiausios deklaruotos pajamos iš individualios veiklos pernai – beveik 10,4 mln. eurų

Remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) portalui pateiktais duomenimis, pernai individualią veiklą pagal pažymą vykdė 281,58 tūkst. asmenų – 6,8 proc. daugiau nei 2023-aisiais. Iš jų 168,46 tūkst. turėjo ir darbo santykių, o 78,5 tūkst. deklaravo negavę pajamų.
Metinė individualios veiklos pagal pažymą apmokestinamųjų pajamų mediana pernai siekė 3,32 tūkst. eurų – 12,4 proc. daugiau nei 2023-iaisiais. Didesnes kaip 30 tūkst. eurų metines apmokestinamąsias pajamas gavo 6,81 tūkst. žmonių.
Mokėtino GPM mediana pernai siekė 166 eurus – 12,1 proc. daugiau nei metais anksčiau.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!