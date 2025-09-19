Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Didžiausios deklaruotos pajamos iš individualios veiklos pernai – beveik 10,4 mln. eurų

2025-09-19 07:51 / šaltinis: BNS
2025-09-19 07:51

Didžiausios deklaruotos pajamos iš individualios veiklos praėjusiais metais siekė 10,36 mln. eurų – jas gavęs turinio platinimo veikla užsiiminėjęs asmuo turėjo sumokėti 1,53 mln. eurų gyventojų pajamų mokesčio (GPM), penktadienį skelbia „Verslo žinios“.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

Didžiausios deklaruotos pajamos iš individualios veiklos praėjusiais metais siekė 10,36 mln. eurų – jas gavęs turinio platinimo veikla užsiiminėjęs asmuo turėjo sumokėti 1,53 mln. eurų gyventojų pajamų mokesčio (GPM), penktadienį skelbia „Verslo žinios“.

REKLAMA
0

Remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) portalui pateiktais duomenimis, pernai individualią veiklą pagal pažymą vykdė 281,58 tūkst. asmenų – 6,8 proc. daugiau nei 2023-aisiais. Iš jų 168,46 tūkst. turėjo ir darbo santykių, o 78,5 tūkst. deklaravo negavę pajamų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Metinė individualios veiklos pagal pažymą apmokestinamųjų pajamų mediana pernai siekė 3,32 tūkst. eurų – 12,4 proc. daugiau nei 2023-iaisiais. Didesnes kaip 30 tūkst. eurų metines apmokestinamąsias pajamas gavo 6,81 tūkst. žmonių.

Mokėtino GPM mediana pernai siekė 166 eurus – 12,1 proc. daugiau nei metais anksčiau.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų