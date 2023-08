Didmeninės kainos Vokietijoje liepą smuko ketvirtą mėnesį iš eilės

Didmeninės kainos praėjusį mėnesį, palyginti su tuo pat mėnesiu pernai, smuko 2,8 proc. ir metinis nuosmukis buvo kiek mažesnis negu birželį, kuomet sudarė 2,9 proc., rašo portalai „Trading Economics“ ir „RTT News“.

Metinį kainų smukimą daugiausia lėmė 20,8 proc. per metus kritusios didmeninės naftos produktų kainos. Be to, atliekų ir laužo didmeninės kainos sumažėjo 32,8 proc., grūdų, žaliavinio tabako, sėklų ir pašarų gyvūnams kainos – 21,4 proc., metalų ir metalų rūdų – 18,3 proc., o chemijos produktų – 16,5 procento.

Tuo tarpu vaisių ir daržovių didmeninės kainos tuo pat laikotarpiu pakilo 27,5 procento.

Liepą, palyginti su birželiu, didmeninės kainos smuko 0,2 proc. – tiek pat, kaip ir mėnesiu anksčiau, ir mažėjo ketvirtą mėnesį iš eilės.