Dėl šios klaidos žiemą vairuotojai sulaukia baudų iki 340 eurų: policija įspėja visus

Prasidėjus žiemai ir pasirodžius sniegui, gatvėse neretai galima pamatyti transporto priemonių, kurių valstybiniai numeriai nėra aiškiai matomi arba yra visiškai neįžiūrimi dėl nenuvalyto sniego ir purvo.
Nepaisant to, kad kartais žmonės nuvalyti valstybinį numerį tiesiog pamiršta, pasitaiko ir tokių atvejų, kai to nepadaro tyčia – kad nebūtų nubausti už pažeidimus.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kokios bausmės vairuotojų gali laukti, jei pastarieji važinėsis automobiliu, kai jo valstybiniai numeriai yra apsnigti.
Bauda gali siekti 340 eurų
Policijos atstovai pažymi, kad kiekvieną situaciją vertina individualiai ir atsižvelgia į tos dienos oro sąlygas ir sąmoningumo kriterijų. Pavyzdžiui, jei transporto priemonės valstybinis numeris yra visiškai neįžiūrimas, pareigūnai tokį vairuotoją gali sustabdyti ir liepti numerį nusivalyti.
Visgi jei stipriai snigo prieš ilgesnį laiko tarpą, pavyzdžiui, savaitę, ir numerio ženklas vis dar yra nenuvalytas, tada pareigūnai gali įžvelgti vairuotojo tyčinį veiksmą, už kurį taikoma tam tikra atsakomybė.
Administracinių nusižengimų kodekse numatyta, kad transporto priemonių su uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais vairavimas užtraukia baudą vairuotojams nuo 240 iki 340 eurų.
Baudą gali skirti ne tik policija
Visgi kai kuriais atvejais žiemą baudas gali skirti ne tik policija, bet ir aplinkosaugininkai.
Pavyzdžiui, jei vairuotojas automobilio galimybes išbandys ant užšalusio vandens telkinio ar miško teritorijoje, jiems gali grėsti ir 140 eurų siekianti bauda.
Neteisėtas važiavimas per žolę, miško paklotę ar vandens telkinių ledu motorinėmis transporto priemonėmis užtraukia įspėjimą arba baudą iki 140 eurų.
Tais atvejais, kai dėl neteisėto važiavimo danga būna sužalota ar sunaikinta, bauda gali išaugti nuo 140 eurų iki 300 eurų.
Tiesa, ne visai atvejais važiuoti ant užšalusių vandens telkinių gali būti draudžiama.
Pavyzdžiui, tokie draudimai negalioja, kai yra vykdomi žmonių paieškos ir gelbėjimo darbai, ekstremaliųjų įvykių ir (ar) avarijų padarinių likvidumo darbai, valstybės sienos ir (ar) krašto apsauga, viešosios tvarkos užtikrinimas, aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė ir valstybinė saugomų teritorijų kontrolė, kariniai ir (ar) priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų mokymai ir (ar) pratybos, saugomų teritorijų gamtotvarkos, paviršinių vandens telkinių tvarkymo darbai ir būklės tyrimai, inžinerinės infrastruktūros eksploatavimo darbai, kertamos nendrės.
Taip pat išimtys taikomos kai yra organizuojami ir vyksta sporto renginiai ir (arba) sporto pratybos, organizuojama ir vykdoma verslinė žvejyba naudojant motorines transporto priemones, traktorius ir savaeiges mašinas, būtinas tokiai žvejybai organizuoti ir vykdyti.
Galiausiai baudos neskiriamos, kai tokiose vietose yra organizuojama ir vykdoma mėgėjų žvejyba naudojant ne kelių transporto priemones žvejų ir įrangos gabenimui į žvejybos vietą ir iš jos.
Pataria, kaip žiemą išvengti nemalonumų
Netikėtai iškritę gausūs krituliai visuomet kelia riziką gyventojų turtui ir saugumui kelyje, todėl draudikai primena, kaip pasirūpinti savo turtu ir saugumu.
Mantas Norkus, „Lietuvos draudimo“ klientų aptarnavimo centro vadovas vairuotojams primena, kad svarbiausia taisyklė apsnigtame ir slidžiame kelyje – nedaryti staigių manevrų ir išlaikyti saugų atstumą.
Esant plikledžiui, automobilį reikėtų stengtis valdyti ramiai ir tolygiai, važiuoti lėčiau, laikytis didesnio atstumo nuo kitų transporto priemonių.
„Visgi esant ypatingai gausiam ir ilgai trunkančiam snygiui, vairuotojams rekomenduojama susilaikyti nuo ilgesnių kelionių, nes oro sąlygos turi tiesioginės įtakos eismo pralaidumui ir saugaus važiavimo sąlygoms“, − pataria M. Norkus.
Tuo metu vairuotojams skirtos programėlės „carOne“ komanda primena, kad vienas svarbiausių dalykų žiemą – kokybiškos žieminės padangos.
Būtent todėl pasikeisti padangas iš vasarinių į žiemines – dar ne viskas. Būtina atidžiai patikrinti ir padangų būklę: įvertinti, ar nėra išlindusių kordų bei gumbų.
„Kadangi ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias ilgėja, vairuotojai turėtų įvertinti ir padangų protektoriaus gylį. Net ir nepasiekus minimalios reikalaujamos 3 mm protektoriaus gylio ribos, padangų sukibimas su kelio danga reikšmingai suprastėja, todėl reikėtų jas keisti nelaukiant kol jos visai nusidėvės.
Ekspertai pataria žiemines padangas keisti, kai protektoriaus gylis sumažėja iki 4 mm“, − nurodė „carOne“.
Vairuotojams taip pat rekomenduojama atlikti stabdymo bandymus nuošaliame kelyje, nesant kitų eismo dalyvių, ir įvertinti, ar padangų nereikia keisti naujomis anksčiau.
Taip pat prieš įsivyraujant šalčiams reikėtų nuodugniai įvertinti ir automobilio techninę būklę.
„Vairuotojai turėtų ne tik pakeisti vasarinį langų apiplovimo skystį žieminiu, bet ir atkreipti dėmesį į valytuvų būklę. Prastai veikiantys valytuvai gali apsunkinti matomumą ir tapti eismo įvykio priežastimi, todėl svarbu nedelsti ir laiku įsigyti naujus.
Vairuotojams taip pat patariama patikrinti stabdžių sistemos būklę ir įsitikinti, kad tinkamai šviečia visi žibintai. Transporto priemonė su perdegusiu priekiniu ar galiniu vairuotojo pusės žibintu negali dalyvauti eisme“, − pastebėjo „carOne“.
„carOne“ pastebi, kad esant net ir nedideliam techniniam automobilio trūkumui, kuris gali būti pripažintas avariją nulėmusiu veiksniu, eismo nelaimė gali būti laikoma nedraudiminiu įvykiu.
Tokiu būdu techniškai netvarkingą automobilį vairavusiam vairuotojui kitai transporto priemonei padarytą žalą gali tekti atlyginti iš savo kišenės.