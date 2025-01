„Citus“ ekspertai: pernai Vilniaus būsto rinkos rezultatai viršijo lūkesčius, Kaune ir Klaipėdoje sandorių skaičiai kuklesni

Pasak analitikų, Vilniaus būsto rinkoje kainos per metus augo 5,21 proc., o rinkoje esančių būstų pasiūla pakilo beveik 24 proc. Kaune būstų pardavimai, lyginant su 2023 m., augo 8 proc., nežymiai augo pasiūla, o kainos augo sparčiausiai iš didmiesčių. Klaipėdoje pardavimai išliko panašūs, 10 proc. sumažėjo pasiūla ir pastebėtas nežymus kainų augimas.

Pasak „Citus“ analizės skyriaus vadovės Eglės Savostės, pagerėjusios būsto prieinamumo sąlygos šiemet lėmė atsigavusią paklausą, ypač ekonominio būsto segmento pirkėjų tarpe.

„Nuolat mažėjo Euribor, kuris dabar sudaro apie 2,56 proc., augo atlyginimai, o būsto kainos išliko beveik tame pačiame lygyje. Tai leido į rinką grįžti ekonominio būsto segmento pirkėjams – šio segmento būstų per metus buvo parduota net 74 proc. daugiau nei metais anksčiau; 21 proc. augo ir vidutinio segmento būstų pardavimai“, – aiškino ji.

Tuo tarpu būsto rinkos pasiūla, „Citus“ ekspertės teigimu, kitąmet gali sustoti ir metų viduryje būti 10–15 proc. mažesnė nei yra dabar. Pasak jos, tam įtakos gali turėti griežtėjantys biurokratiniai reikalavimai.

„Matome, kad augant biurokratijai mažėja paruoštų projektų. O jų paruošimas pailgėjo labai reikšmingai. Tai ne tik sulėtins naujų projektų atėjimą į rinką, bet gali sumažinti ir pačių plėtotojų skaičių – daliai dirbti tiesiog nebeapsimokės. Tai sumažins konkurenciją, o ilgesnėje perspektyvoje – ir pasiūlą“, – sako E. Savostė.

Negalutiniais duomenimis, „Citus“ valdomuose projektuose pernai buvo sudaryti 307 NT sandoriai: Vilniuje – 240, Kaune – 10, Druskininkuose – 38, o Nidoje – 19. 2023 m. fiksuoti 211 sandoriai: Vilniuje – 124, Kaune – 51, Druskininkuose – 36. Šiuo metu įmonės asortimente yra 273 butai Vilniuje ir, atitinkamai, 57 bei 8 apartamentai Druskininkuose ir Nidoje.

Vilniuje 2024 m. gruodį – 479 sandoriai dėl butų ir kotedžų įsigijimo

Gruodis Vilniaus pirminėje būsto rinkoje finišavo su pačiu geriausiu naujų būstų pardavimų rezultatu per visus paskutinius trejus metus. Sostinėje paskutinį 2024 m. mėnesį sudaryti 479 sandoriai dėl butų ir kotedžų įsigijimo.

Šis rezultatas – beveik penktadaliu gausesnis už lapkričio rezultatą ir daugiau nei dvigubai – už gruodį prieš metus, kai buvo parduota 226 naujų būstų.

Per visus metus buvo sudaryti 3 688 sandoriai – 37 proc. daugiau nei 2023 m. (2 698 sandoriai) ir 39 proc. daugiau nei 2022 m. (2 645). Vidutinę mėnesinę paklausą pernai sudarė 307 sandoriai, o ankstesniais metais, atitinkamai, beveik 225 ir kiek per 220 sandorių.

Parduodamų būstų asortimentą gruodžio mėn. Vilniuje beveik nesumažėjo – siekė 5 342 būstų, 56 proc. jų sudarė ekonominio segmento būstai, 33 proc. – vidutinio ir 11 proc. – prestižinio.

Pasiūla per visus metus paaugo beveik 24 proc., pirkėjams buvo pristatyti 36 nauji projektai ir 19 anksčiau pradėtų projektų etapų; viso – 3 891 būstas. Gruodį parduodamų būstų asortimentas pasipildė 480 būstų.

Gruodžio gale vidutinės pasiūloje esančių butų kainos Vilniuje pasiekė 3 472 eurų už kv. metrą, o augimas per mėnesį sudarė 2,42 proc. Per metus vidutinės būsto kainos sostinėje pasikeitė 5,21 proc., nors iki lapkričio vidutinis mėnesinis kainos pokytis siekė tik 0,25 proc.

Kaune gruodį parduoti 59 nauji butai ir kotedžai

Kaune gruodį buvo parduoti 59 nauji butai ir kotedžai (lapkritį – 46, pernai gruodį – 33), o per visus metus – 789. 2023 m. paklausa siekė 727 būstus arba 8 proc. mažiau.

Būsto asortimentas per visus metus asortimentas paaugo vos 3 proc. – iki 984 būstų, o gruodžio mėnesį netgi susitraukė apie 6,5 proc. Per metus Kaune plėtotojai pristatė 14 naujų projektų ir 3 etapus; viso – 575 naujus būstus, nežymiai daugiau nei 2023 m. – kai buvo pastatyti 551 nauji būstai.

Vidutinių pasiūloje esančių butų kainos pokytis buvo nedidelis – tik 0,78 proc., tačiau per 12 mėn. Kaune būsto kainos augo sparčiausiai iš visų didmiesčių, 8,21 proc. Gruodžio pabaigoje jos siekė 2 825 eurų už kv. m, 2023 metų gale – 2 601 eurų už kv. m.

Klaipėdoje gruodį parduota 30 naujų būstų

Klaipėdoje praėjusį mėnesį susitarta dėl 30 naujų būstų pardavimų, lapkritį buvo sudaryta 10 sandorių, o 2023 m. gruodį – vos 8. Iš viso per metus uostamiestyje realizuotas 271 butas ar kotedžas ir iki 2023 m. rezultato pritrūko 3 sandorių.

Klaipėdos būsto asortimentas per metus susitraukė 10 proc., o nuo lapkričio – 3,7 proc. Todėl nuo lapkričio pasiūla sumažėjo 3,7 proc., o per visus metus – 10 proc. Iš viso Klaipėdoje per metus baigti vos 3 nauji projektai ir 5 nauji anksčiau pradėtų projektų etapai su 267 būstais. 2023 m. 6 projektuose ir viename etape pasiūlytų būstų skaičius buvo didesnis – 448.

Net ir be pasiūlos pasikeitimų Klaipėdoje kainos augo 4,67 proc. – per mėnesį jos padidėjo nuo 2 228 iki 2 332 eurų už kv. m, o nuo 2023 metų pabaigos, kai siekė 2 219 eurų už kv. m, paaugo 5,09 proc.