„Circle K“ metų pajamos ir pelnas sumenko

Pelnas sumenko 5,2 proc. iki 12,69 mln. eurų.
Bendrovė pažymi, jog menkesnes pajamas nulėmė mažesnės degalų kainos, nors kiekybine išraiška degalų pardavimai beveik nepakito. Pelno kritimo priežastis – 8 mln. eurų dividendų išmokėjimas, padidinęs mokesčių įmokas.
Laikotarpio pabaigoje „Circle K Latvia“ turėjo 85 prekybos vietas, iš jų 69 pilno aptarnavimo degalines, tris automatines degalines vieną, 12 prekybos vietų franšizės principu.
„Circle K Latvia“ akcijų priklauso Norvegijos „Circle K“, kurios galutinė akcininkė yra Kanados „Alimentatio Couche-Tard“.
