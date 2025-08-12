Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Circle K“ metų pajamos ir pelnas sumenko

2025-08-12 10:56 / šaltinis: BNS
2025-08-12 10:56

„Circle K“ prekės ženklo degalinių tinklo Latvijoje operatorė „Circle K Latvia“ pranešė per praėjusius finansinius metus, kurie baigėsi balandžio 30-ąją, gavusi 561,237 mln. eurų pardavimų pajamų – 2,6 proc. mažiau nei prieš metus.

Degalinė (nuotr. Fotodiena.lt/Roko Lukoševičiaus)

„Circle K“ prekės ženklo degalinių tinklo Latvijoje operatorė „Circle K Latvia“ pranešė per praėjusius finansinius metus, kurie baigėsi balandžio 30-ąją, gavusi 561,237 mln. eurų pardavimų pajamų – 2,6 proc. mažiau nei prieš metus.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Pelnas sumenko 5,2 proc. iki 12,69 mln. eurų.

Bendrovė pažymi, jog menkesnes pajamas nulėmė mažesnės degalų kainos, nors kiekybine išraiška degalų pardavimai beveik nepakito. Pelno kritimo priežastis – 8 mln. eurų dividendų išmokėjimas, padidinęs mokesčių įmokas.

REKLAMA

Laikotarpio pabaigoje „Circle K Latvia“ turėjo 85 prekybos vietas, iš jų 69 pilno aptarnavimo degalines, tris automatines degalines vieną, 12 prekybos vietų franšizės principu.

„Circle K Latvia“ akcijų priklauso Norvegijos „Circle K“, kurios galutinė akcininkė yra Kanados „Alimentatio Couche-Tard“. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų