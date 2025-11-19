Buvęs energetikos viceministras Arnoldas Pikžirnis dirbs Vėjo elektrinių asociacijoje

Anot pranešimo, A. Pikžirnis sieks stiprinti dialogą su valstybės institucijomis, bendruomenėmis, politikos formuotojais ir visuomeninėmis organizacijomis, taip pat prisidės prie viešosios komunikacijos apie vėjo energetikos plėtrą ir jos svarbą Lietuvos energetinei nepriklausomybei bei tvariai saugios energetikos ateičiai.
Kaip rugsėjį rašė BNS, Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ palikus valdančiąją daugumą, šios partijos atstovas A. Pikžirnis paliko partiją, kad galėtų tęsti pareigas būsimoje Vyriausybėje, tačiau dar kartą viceministru nebuvo paskirtas.
A. Pikžirnis energetikos viceministru buvo paskirtas praėjusių metų pabaigoje.