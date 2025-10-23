Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Energetika

Skelbiamas 5,4 mln. eurų kvietimas saulės elektrinėms ir kaupikliams įsirengti

2025-10-23 06:28 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 06:28

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) ketvirtadienį skelbia 5,4 mln. eurų paramos kvietimą saulės elektrines ir elektros energijos kaupiklius ketinantiems įsirengti gyventojams, pranešė Energetikos ministerija.

Saulės elektrinė (nuotr. SCANPIX)

0

 Anot jos, į paramą gali pretenduoti gyventojai,  ketinantys įsirengti 5 kW galios saulės elektrinę ir 10 kWh talpos elektros energijos kaupimo įrenginį su ne didesne kaip 1 kW leistinaja generuoti į tinklą galia. 

„Šia nauja paramos priemone užtikrinsime galimybes statytis saulės elektrines tiems, kurie anksčiau to negalėjo daryti, nes negavo ESO sąlygų“, – pranešime pažymėjo energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. 

Bendras paramos dydis vienam pareiškėjui, įsirengusiam 5 kW saulės elektrinę su 10 kWh ličio geležies fosfato kaupimo technologija, sieks 5 012 eurų, o su ličio jonų kaupimo technologija – apie 4 500 eurų.

Dėl paramos gali kreiptis gyventojai, įsigiję ir įsirengę saulės elektrines kartu su elektros energijos kaupimo įrenginiu nuo šių metų rugsėjo 1 dienos. 

Šiame etape parama galės pasinaudoti apie 1 000 namų ūkių.

