Skelbiamas 5,4 mln. eurų kvietimas saulės elektrinėms ir kaupikliams įsirengti

Anot jos, į paramą gali pretenduoti gyventojai, ketinantys įsirengti 5 kW galios saulės elektrinę ir 10 kWh talpos elektros energijos kaupimo įrenginį su ne didesne kaip 1 kW leistinaja generuoti į tinklą galia.
„Šia nauja paramos priemone užtikrinsime galimybes statytis saulės elektrines tiems, kurie anksčiau to negalėjo daryti, nes negavo ESO sąlygų“, – pranešime pažymėjo energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Bendras paramos dydis vienam pareiškėjui, įsirengusiam 5 kW saulės elektrinę su 10 kWh ličio geležies fosfato kaupimo technologija, sieks 5 012 eurų, o su ličio jonų kaupimo technologija – apie 4 500 eurų.
Dėl paramos gali kreiptis gyventojai, įsigiję ir įsirengę saulės elektrines kartu su elektros energijos kaupimo įrenginiu nuo šių metų rugsėjo 1 dienos.
Šiame etape parama galės pasinaudoti apie 1 000 namų ūkių.