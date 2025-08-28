„Bigbank“ skolina 13 mln. eurų viešbučio „Marina Nida“ statyboms

Projektas iškils Nidos centre, šalia prieplaukos, buvusios žvejų gamybinės bazės teritorijoje. Planuojama, kad jis duris atvers 2027 metais, ketvirtadienį pranešė bankas.
„Matome didelį šio išskirtinio projekto potencialą – jis neabejotinai prisidės prie Nidos kurorto plėtros ir patrauklumo didinimo“, – pranešime sakė „Bigbank“ Verslo paskolų skyriaus vadovas Deividas Žukas.
Daugiau nei 8,8 tūkst. kv. metrų ploto pastatą sudarys trys korpusai. Juose bus įrengta apie 50 viešbučio kambarių, kurių plotas sieks nuo 40 iki 150 kv. metrų. Projekto pirmuose aukštuose suplanuotos komercinės patalpos, kurių dalis jau išnuomota.
„Svarbu, kad dėl finansavimo sutarėme ankstyvoje projekto stadijoje, – galime užtikrintai tęsti suplanuotas investicijas ir spartinti statybų darbus“, – pranešime sakė projektą vystančios „Kenovos“ direktorius Norbertas Faktorovičius.
Skelbta, kad investicijos į kompleksą sieks 35 mln. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!