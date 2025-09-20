Baudos vairuotojų neveikia: Lietuvos keliuose – naujos gasdinančios tendencijos

Pavyzdžiui, šią savaitę Vilnių ir visą Lietuvą sukrėtė skaudi nelaimė Molėtų plente, kai vienam vairuotojui išvažiavus į priešpriešinę juostą susidūrė trys automobiliai ir iš karto žuvo du vairuotojai.
Skaudžių ir mirtinų avarijų fiksuota ir daugiau. Varėnoje po dviejų automobilių susidūrimo žuvo moteris, Tauragėje žuvo į sankryžą elektriniu triračiu įvažiavusi moteris, o po dviejų automobilių kaktomušos Rokiškio rajone žuvo vyras.
Kiekvieną savaitę policija praneša apie naujus reidus, pagautus ir nubaustus lakstūnus. Tačiau panašu, kad dabartinės baudos ar kitos sankcijos jų neveikia.
Taigi kodėl ir vėl didėja žuvusiųjų skaičius keliuose?
Beveik šimtu įvykių daugiau, nei pernai
Pirminiais 2025 metais Lietuvoje įvykusių eismo įvykių duomenimis, kuriuos pateikia Transporto Kompetencijų Agentūra (TKA) nuo šių metų pradžios iki rugsėjo 7 dienos Lietuvoje įvyko 2017 eismo įvykių.
Tai beveik šimtu eismo įvykių daugiau, nei pernai per tą patį laikotarpį.
Šiemet eismo įvykiuose žuvo ir daugiau žmonių – 83. Šis skaičius taip pat išaugo lyginant su praeitais metais. Pernai, per tokį patį laikotarpį dėl eismo įvykių užgeso 76 žmonių gyvybės.
Dėl didesnio eismo įvykių skaičiaus išaugo ir sužeistųjų kiekis. Šiemet į eismo įvykius pakliuvo bei susižeidė 2345 žmonės. Pernai per tokį pat laiką – 185 žmonėmis mažiau.
Per pirmą šių metų rugsėjo savaitę Lietuvoje įvyko net 102 eismo įvykiai, kuriuose žuvo 3 asmenys, o sužeisti buvo 123 eismo dalyviai. Iš jų – 28 nepilnamečiai. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 7 eismo įvykiai.
Šių metų rugsėjo 1 d. duomenimis, nuo metų pradžios Lietuvoje žuvo 23 automobilių vairuotojai. Nors šis skaičius yra mažesnis už pernai per tą patį laiką žuvusių automobilius vairavusių skaičių, statistika vis tiek išlieka prastesnė nei 2024-aisiais.
Per 8 mėnesius šiemet žuvo daugiau keleivių, motociklų vairuotojų bei pėsčiųjų nei pernai.
Pasidžiaugti negalima ir sužeistų eismo dalyvių skaičiumi. Nuo šių metų sausio iki rugpjūčio buvo sužalota daugiau automobilių vairuotojų, keleivių, motociklų vairuotojų, dviratininkų, pėsčiųjų bei neapibrėžtų eismo dalyvių nei pernai.
Remiantis 2024-2025 metų sausio – birželio mėnesio duomenimis, šiemet daugiausia tiek sužeistųjų, tiek žuvusių asmenų yra 65 metų amžiaus ir vyresni. Daugiausia eismo įvykių įvyksta šviesiuoju paros metu.
Pagrindinė priežastis – greičio viršijimas
Pagrindine eismo įvykiuose žuvusių žmonių priežastimi išlieka saugaus važiavimo greičio nepasirinkimas ar leistino greičio viršijimas.
Tiek eismo įvykių, tiek sužeistų asmenų skaičius Lietuvoje šiemet išlieka didžiausias. Šie rodikliai buvo žemesni visus keturis metus iš eilės.
Naujienų portalas tv3.lt ragina visus eismo dalyvius keliuose elgtis atsakingai. Pažeisdami Kelių eismo taisykles, vairuodami neatidžiai, sėsdami prie vairo išgėrę ar apsvaigę rizikuojate tiek savo, tiek aplinkinių sveikata bei saugumu.
Panevėžio policija primena, kad kiekviena kelionė automobiliu – atsakomybė už save ir kitus eismo dalyvius, todėl vairuojant būtina:
- dėmesį sutelkti į kelią;
- nesinaudoti mobiliuoju telefonu;
- važiavimo greitį pasirinkti ne tik pagal ženklus, bet ir pagal oro sąlygas, kelio dangą. Dėl blogo matomumo, šlapios ar slidžios kelio dangos visada reikia važiuoti mažesniu greičiu;
- laikytis saugaus atstumo.
Taip pat būtina:
- nevairuoti pavargusiems (nemiegojusiems);
- nevairuoti neblaiviems;
- pasirūpinti, kad automobilis būtų techniškai tvarkingas.
Straipsnio autorius yra Rokas Andruškevičius, atliekantis praktiką naujienų portale tv3.lt
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!