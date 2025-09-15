Vėl keičia Kelių eismo taisykles: numatomi nauji reikalavimai ir kelio ženklai

Į jas bus perkeltas naujas reikalavimas dėl šalmų dėvėjimo, taip pat dėl važiavimo geležinkelio pervaža, kelio darbų žymėjimo.
Atitinkamus pakeitimus registravo ir teikia derinti Susisiekimo ministerija.
Atsižvelgiant į šiemet jau priimtas įstatymo pataisas į KET siūloma įtraukti tokią nuostatą:
„Visi elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję ir užsisegę dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą. Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams taip pat rekomenduojama naudoti kūno apsaugos priemones (pavyzdžiui, alkūnių, kelių apsaugas ir kt.). Jeigu elektrinė mikrojudumo priemonė yra nuomojama, šalmą privalo suteikti elektrinės mikrojudumo priemonės nuomotojas.“
Kaip pastebi ministerija, viešajame eisme pasitaiko atvejų, kai vairuotojai įvažiuoja į reguliuojamą geležinkelio pervažą vos tik pradėjus kilti užtvarui, nepaisydami draudžiamo šviesoforo signalo.
„Tokie veiksmai kelia pavojų tiek pačių vairuotojų, tiek kitų eismo dalyvių saugumui. Atsižvelgdama į tai, Susisiekimo ministerija siūlo patikslinti KET 173.3 papunktį, papildant jį nuostata, kad draudžiama įvažiuoti ar įeiti į geležinkelio pervažą ne tik tada, kai užtvaras nuleistas ar pradeda leistis, bet ir kai jis kyla“, – nurodoma projekto lydraštyje.
Ministerija siūlo įvesti ir kelis naujus kelio ženklus.
Naujas kelio ženklas „Kūgis“ žymėtų vietos, kurioje vykdomi darbai ar vyksta renginys, ribas.
Ženklas „Aptvėrimo barjeras“ žymėtų vietos, kurioje vykdomi darbai ar vyksta renginys, ribas.
„Kilnojamasis aptvėrimo skydas“ žymėtų vietą, kurioje vykdomi darbai, ir apvažiavimo kryptį.
Be to, ministerija siūlo ir naują papildomą lentelę „Galiojimo zona į abi puses“. Ji nurodytų kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti galiojimo zonos kryptį (į abi puses) ir bendrą ilgį.
Galiausiai siūloma įvesti ir papildomą reikalavimą kelio darbų transporto priemonėms.
Jos turėtų būti žymimos priekyje, šonuose, gale pakaitomis einančiomis šviesą atspindinčiomis įstrižomis raudonomis ir baltomis juostomis pagal susisiekimo ministro tvirtinamą darbo vietų keliuose aptvėrimo reikalavimų ir tvarkos aprašą.
Nauji pakeitimai dar bus derinami iki rugsėjo 26 d., o vėliau jiems turėtų pritarti Vyriausybė.
