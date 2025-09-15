Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Vėl keičia Kelių eismo taisykles: numatomi nauji reikalavimai ir kelio ženklai

2025-09-15 11:19 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-15 11:19

Nuo kitų metų pradžios Lietuvoje veikiančios Kelių eismo taisyklės (KET) vėl turėtų pasikeisti.

Reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Nuo kitų metų pradžios Lietuvoje veikiančios Kelių eismo taisyklės (KET) vėl turėtų pasikeisti.

REKLAMA
4

Į jas bus perkeltas naujas reikalavimas dėl šalmų dėvėjimo, taip pat dėl važiavimo geležinkelio pervaža, kelio darbų žymėjimo.

Atitinkamus pakeitimus registravo ir teikia derinti Susisiekimo ministerija.

Atsižvelgiant į šiemet jau priimtas įstatymo pataisas į KET siūloma įtraukti tokią nuostatą:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Visi elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję ir užsisegę dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą. Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams taip pat rekomenduojama naudoti kūno apsaugos priemones (pavyzdžiui, alkūnių, kelių apsaugas ir kt.). Jeigu elektrinė mikrojudumo priemonė yra nuomojama, šalmą privalo suteikti elektrinės mikrojudumo priemonės nuomotojas.“

REKLAMA
REKLAMA

Kaip pastebi ministerija, viešajame eisme pasitaiko atvejų, kai vairuotojai įvažiuoja į reguliuojamą geležinkelio pervažą vos tik pradėjus kilti užtvarui, nepaisydami draudžiamo šviesoforo signalo.

REKLAMA

„Tokie veiksmai kelia pavojų tiek pačių vairuotojų, tiek kitų eismo dalyvių saugumui. Atsižvelgdama į tai, Susisiekimo ministerija siūlo patikslinti KET 173.3 papunktį, papildant jį nuostata, kad draudžiama įvažiuoti ar įeiti į geležinkelio pervažą ne tik tada, kai užtvaras nuleistas ar pradeda leistis, bet ir kai jis kyla“, – nurodoma projekto lydraštyje.

REKLAMA
REKLAMA

Ministerija siūlo įvesti ir kelis naujus kelio ženklus.

Naujas kelio ženklas „Kūgis“ žymėtų vietos, kurioje vykdomi darbai ar vyksta renginys, ribas.

Ženklas „Aptvėrimo barjeras“ žymėtų vietos, kurioje vykdomi darbai ar vyksta renginys, ribas.

„Kilnojamasis aptvėrimo skydas“ žymėtų vietą, kurioje vykdomi darbai, ir apvažiavimo kryptį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Be to, ministerija siūlo ir naują papildomą lentelę „Galiojimo zona į abi puses“. Ji nurodytų kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti galiojimo zonos kryptį (į abi puses) ir bendrą ilgį.

Galiausiai siūloma įvesti ir papildomą reikalavimą kelio darbų transporto priemonėms.

Jos turėtų būti žymimos priekyje, šonuose, gale pakaitomis einančiomis šviesą atspindinčiomis įstrižomis raudonomis ir baltomis juostomis pagal susisiekimo ministro tvirtinamą darbo vietų keliuose aptvėrimo reikalavimų ir tvarkos aprašą.

Nauji pakeitimai dar bus derinami iki rugsėjo 26 d., o vėliau jiems turėtų pritarti Vyriausybė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų