Pasiruoškite: policija rengs specialius reidus, tikrins ne tik vairuotojus

Kaip teigia policijos atstovai, tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemones liepos mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose, policijos pareigūnai dirbs viešuoju, neviešuoju ar mišriuoju patruliavimo būdu.

Policija taip pat įvardija, kokios kontrolės priemonės bus rengiamos:

liepos 3–5 d. ir liepos 20–22 d. – dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolė (šias transporto priemones vairuojančių asmenų Kelių eismo taisyklių VIII skyriaus „Reikalavimai dviračių vairuotojams“ ir VIII(1) skyriaus „Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams taikomi reikalavimai ir draudimai“ nuostatų laikymasis). Ypatingas dėmesys skiriamas nepilnamečiams, taip pat maisto kurjerių, vairuojančių dviračius, elektrinius mopedus, elektrines mikrojudumo priemones, daromiems Kelių eismo taisyklių pažeidimams.

liepos 7–10 d. ir liepos 25–27 d. – transporto priemonių, tarp jų dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai. Nemažas dėmesys skiriamas kelių, vedančių į įvairių renginių, žmonių susibūrimo, pasilinksminimo, poilsio ir pan. vietas (prieigas) ir iš jų, kontrolei.

liepos 14–16 d. – vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles (KET), kontrolė.

liepos 29–31 d. – privalomų saugos priemonių (saugos diržų, vaikams skirtų specialių sėdynių (prisegimo sistemų), saugos šalmų) naudojimo kontrolė; vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimu, kontrolė (naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant, kai neturima laisvų rankų įrangos, kt. pašaliniai veiksmai, galintys daryti įtaką saugiam vairavimui).

Apskričių vyriausieji policijos komisariatai savo prižiūrimose teritorijose gali organizuoti ir kitas papildomas priemones (reidus).

KET pažeidimus vis dažniau daro nepilnamečiai

Pareigūnai, vykdydami policines prevencines priemones, išaiškina vis daugiau nepilnamečių padarytų KET pažeidimų. Tarp paauglių populiarėjant įvairioms transporto priemonėms, jų vairuotojai kelia susirūpinimą ir visuomenei. Nepatyrę ir saugumo taisyklių gerai neišmanantys paaugliai mėgina siautėti keliuose, pėsčiųjų perėjose ir gyvenamosiose teritorijose.

Policijai išanalizavus turimus duomenis apie nepilnamečių padarytus administracinius nusižengimus 2023 ir 2024 metais, pastebimas reikšmingas nuo 9 iki 16 metų amžiaus vaikų padarytų administracinių nusižengimų didėjimas.

Bendras jų padarytų Kelių eismo taisyklių pažeidimų skaičius padidėjo 45 procentais, t. y. nuo 790 iki 1 147 atvejų per metus.

Padaugėjo pavojingų ir sąmoningų Kelių eismo taisyklių pažeidimų, susijusių su neteisėtu transporto priemonių valdymu (važiavimo neturint civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ar privalomosios techninės apžiūros) ir neteisėto vairavimo atvejų. Per metus dvigubai išaugo pėsčiųjų ir dviratininkų padarytų Kelių eismo taisyklių pažeidimų.

2024 metais 166 nepilnamečiai vairavo transporto priemones neturėdami tam teisės, 83 paaugliai važiavo be civilinės atsakomybės draudimo, 72 atvejais naudotos transporto priemonės buvo be galiojančios privalomosios techninės apžiūros, 62 – naudojosi transporto priemone, kuri neįregistruota. 9 nepilnamečiai mėgino nepaklusti pareigūnų reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, o 11 vairuotojų ir vienas eismo dalyvis – pasitraukti iš eismo įvykio vietos.

Per 2025 metų keturis mėnesius jau išaiškinti 55 nepilnamečiai, vairavę transporto priemones neturėdami tam teisės. Užfiksuoti 29 atvejai, kai paaugliai važiavo be civilinės atsakomybės draudimo, 31 atveju naudotos transporto priemonės buvo be galiojančios privalomosios techninės apžiūros, 27 naudojosi transporto priemone, kuri nebuvo tinkamai įregistruota.

12 nepilnamečių mėgino nepaklusti pareigūnų reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukti iš eismo įvykio vietos. Dar net neprasidėjus vasarai (iki 2025 m. gegužės 1 d.) nusižengė 123 pėstieji ar dviratininkai.

Visuomenė pastebi, kad tarp paauglių populiarėja nestandartinės transporto priemonės (elektriniai dviračiai, elektriniai mopedai, galingos (daugiau nei 2 kW) mikrojudrumo priemonės), o jų vairuotojai ne tik mėgina siautėti keliuose ir gatvėse, bet savo chuliganišką vairavimą dar ir filmuoja bei kelia vaizdo įrašus į socialinius tinklus. Ir tėvams, ir paaugliams reikia žinoti, kas už tai gresia, kaip galima elgtis, o kaip ne.

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kelių policijos valdybos ir apskričių vyriausių policijos komisariatų pareigūnai ne kartą sustabdė, patikrino ir išaiškino keliuose siautėjančius asmenis, taip pat pareigūnai nuolat tikrina, ar vairuotojai turi visus reikiamus dokumentus, ar nenusižengia taisyklėms.