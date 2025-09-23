Bankrutuoja dar viena siuvimo įmonė: atleidžia visus darbuotojus

Kaip BNS teigė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, dauguma atleidžiamųjų žmonių – 30 – siuvėjai.
Darbuotojus atleisti numatoma spalio 3-7 dienomis.
Bendrovės kreditoriai rugsėjo 1 dieną nutarė pradėti jos bankroto procedūrą ne teismo tvarka. Visų kreditorių reikalavimai siekia 29,2 tūkst. eurų, iš jų 24,7 tūkst. eurų – mažosios bendrijos „Irgudas“, o 1,6 tūkst. – „Sodros“, rašoma Registrų centrui pateiktame susirinkime protokole.
1973 metais įkurtos bendrovės internetinėje svetainėje nurodoma, kad produkciją ji tiekė ne tik privačioms bendrovėms, bet ir valstybinėms organizacijoms – kariuomenei, policijai, priešgaisrinės saugos tarnyboms, pasienio policija.
Pernai „Saguvos“ pajamos sumenko 33 proc. iki 495,4 tūkst. eurų, ji patyrė 115,2 tūkst. eurų nuostolio, kai 2023 metais buvo uždirbusi 6 tūkst. grynojo pelno.
