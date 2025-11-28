 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Energetika

Baltijos šalių elektros sistemos pereina į nuolatinę sinchronizaciją su Europa

2025-11-28 11:57 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 11:57

Baigėsi Baltijos šalių elektros sistemų veikimas bandomosios sinchronizacijos režimu – perdavimo operatorės „Elering“, „Augstsprieguma tīkls“ (AST) ir „Litgrid“ atitinka visus techninius reikalavimus nuolatiniam susijungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais.

Baigėsi Baltijos šalių elektros sistemų veikimas bandomosios sinchronizacijos režimu – perdavimo operatorės „Elering“, „Augstsprieguma tīkls“ (AST) ir „Litgrid“ atitinka visus techninius reikalavimus nuolatiniam susijungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais.

1

Baltijos šalių sinchronizaciją su Vakarais patvirtino Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) regioninė grupė, penktadienį pranešė „Litgrid“.

„AST, „Elering“ ir „Litgrid“ nuo lapkričio 25 dienos tapo visateisėmis ENTSO-E Kontinentinės Europos regioninės grupės narėmis“, – teigia Lietuvos elektros sistemos operatorė.

„Nuolatinė Estijos, Latvijos ir Lietuvos sinchronizacija su kontinentinės Europos sinchronine zona yra svarbus etapas Europos kelyje link energetinio atsparumo, bendradarbiavimo ir nepriklausomybės“, – pranešime sako ENTSO-E prezidentas Zbyněk Boldiš.

Anot „Litgrid“ vadovo, sinchronizacija su Vakarais didina Lietuvos elektros tinklo lankstumą ir patikimumą.

„Perėjimas nuo bandomosios iki nuolatinės sinchronizacijos gali atrodyti formalus žingsnis, tačiau tai kur kas daugiau – tai daugelio metų nuoseklaus kiekvienos iš perdavimo operatorių darbo rezultatas“, – pranešime teigė Rokas Masiulis.

Energetikos viceministro Gabriel Gorbačevski teigimu, tolimesnis žingsnis įgyvendinant sinchronizacijos projektą – sausumos jungties su Lenkija „Harmony Link“ statybos, kurias planuojama užbaigti iki 2030 m.

„Sekantys žingsniai – maksimaliai sustiprinti kritinės energetikos infrastruktūros apsaugą ir atsparumą, kad elektros tiekimas išliktų saugus, stabilus ir nenutrūkstamas, net esant išoriniams veiksniams“, – teigė viceministras.

Vasarį Baltijos šalys sinchronizavosi su kontinentinės Europos elektros tinklais, prieš tai 65 metus veikusios bendroje elektros sistemoje su Rusija ir Baltarusija, vadinamajame BRELL žiede. 

Nuo vasario 9 d. Baltijos šalys veikė bandomosios sinchronizacijos režimu, kurio metu buvo stebimi ir vertinami visi sinchroninio veikimo parametrai.

Šiuo metu Baltijos šalys savarankiškai valdo savo elektros sistemos dažnį ir įtampą. Elektros iš Rusijos Lietuva nebeperka nuo 2022 m., o iš Baltarusijos – nuo 2020-ųjų.

BRELL sutartį Lietuva nutraukė vasario 7 d., penktadienio vakarą, 23 val. 59 min.

Prie kitų Europos valstybių Baltijos šalys prisijungė per „LitPol Link“ sinchroninę sausumos jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Baltijos sinchronizacijos projektas formaliai pradėtas 2019 m. gegužės 29 d. – ENTSO-E regioninė grupė paskelbė, kad Lenkijos, Baltijos šalių ir jas remiančių šalių perdavimo sistemų operatorės pasirašė prisijungimo sutartį, kuri leistų Lietuvai, Latvijai ir Estijai tapti kontinentinės Europos tinklo dalimi. 

Antradienį priimtas sprendimas reiškia visišką šio susitarimo sąlygų įgyvendinimą.

Baltijos šalys prisijungė prie kontinentinės Europos tinklo, aptarnaujančio daugiau kaip 400 mln. vartotojų 26 šalyse.

