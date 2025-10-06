Avulis: „Deja, biurokratija šiandien dienai stabdo labai daug projektų“

„Deja, biurokratija šiandien dienai stabdo labai daug projektų, labai terminai išsitęsia ir, aišku, kad tada, kuo daugiau sugaišti laiko, tai nesi toks konkurencingas kaip tie, kurie viską padaro daug greičiau“, – pirmadienį „Žinių radijui“ teigė A. Avulis.
Jo teigimu, biurokratija užkerta kelią konkurencingumo augimui, kuris dabar turi būti prioritetas tiek Lietuvos, tiek Europos lygiu.
„Manau, kad tas dalykas (biurokratijos mažinimas – ELTA) vis tiek kažkada bus mūsų dienotvarkėje ir bus ant stalo, nes konkurencingumas šiandien yra klausimas numeris vienas tiek Lietuvai, tiek ir Europai“, – sakė verslininkas.
„Kadangi mes matome, kaip auga Kinija, mes matome, kaip persitvarko Amerika ir, jeigu norime išlikti konkurencingi, turime mes irgi būti daug greitesni“, – tęsė jis.
Anot „Hanner“ vadovo, tam, kad Lietuvoje gerėtų sąlygos verslui ir investicijoms, turi keistis politikų požiūris į verslą.
„Šiai dienai, kaip minėjau, verslas nesulaukia tiek pagarbos būtent iš valdžios struktūrų. Labai menkas yra bendradarbiavimas tarp verslo ir politikos. Čia kažkoks nubrėžtas tabu – negalima bendradarbiauti, nes ten galbūt kažkokie interesai, galbūt kažkokia korupcija atsiras, dar kažkas, bet tai absoliučiai neturi jokio pagrindo“, – sakė A. Avulis.
„Kartu sujungus tiek gebėjimus, tiek savo įgaliojimus, kokius turi politikai ir verslas, be abejo, mes galėtumėme ženkliai daugiau pasiekti ir labai greitai tada mes tiesiog pasivytumėme tas stipriausias Vakarų Europos šalis“, – pridūrė verslininkas.
Jo teigimu, politikoje turi atsirasti drąsių lyderių, kurie imtųsi iniciatyvos mažinti administracinę naštą verslui, nebijodami pasekmių.
„Politikoje reikia lyderių, reikia, kad būtų žmonės, kurie nebijo kažko. Dabar politikai daugeliu atveju visko bijo, jie bijo prarasti kažkokią ar poziciją, ar bijo, kad juos kitai kadencijai galbūt neišrinks jau, ir tada jiems aišku geriau nieko nedaryti, geriau ten kažko nederinti, nepasirašyti, nei priimti kažkokį drąsesnį sprendimą“, – teigė A. Avulis.
„Be drąsių sprendimų šiandien, na, šiandien dar galime, bet ateityje bus daug sunkiau“, – tikino jis.
A. Avulis pabrėžė, jog biurokratinių procesų daromos kliūtys kelia riziką ir užsienio investicijų mažėjimui – tai esą rodo pastarųjų metų rezultatai.
„Dalis žmonių, dalis investuotojų tiesiog persigalvoja, kodėl jiems reikia būtent investuoti ar dirbti toje vietoje, kur tiek daug kliūčių. Visada kapitalas juda ten, kur jam lengviau“, – sakė verslininkas.
„Jeigu Amerikoje ar Kinijoje bus lengvesnės ir paprastesnės sąlygos investicijoms, tai aš manau, kad mes labai greitai pajausime, kaip trūksta kapitalo. Jeigu trūksta kapitalo, reiškia ir veikla mažėja, tą ir Lietuvoje jau galima pastebėti. Pirmieji požymiai – tiesioginės užsienio investicijos per pastaruosius metus yra ženkliai sumažėjusios“, – tikino A. Avulis.
Pirmasis biurokratinių procesų keliamas kliūtis dideliems verslo projektams buvo iškėlęs „Teltonikos“ įmonių įkūrėjas Arvydas Paukštys.
Anot jo, „High-Tech Hill“ technologijų parko projekto vystymą stabdė biurokratinės kliūtys – esą Lietuvoje trūksta didžiuliam projektui būtinų elektros pajėgumų, užsitęsė žemės sklypų paskirties keitimas, kilo kitų iššūkių bendraujant su ministerijomis bei joms atsakingomis institucijomis.
Kilus diskusijoms ir sureagavus valstybės institucijoms, A. Paukštys pranešė, kad bent dalies „Teltonika“ puslaidininkių gamyklų statybos galėtų būti užbaigtos iki 2032 m.
Šio rugsėjo viduryje technologijų parke buvo atidarytos pirmosios keturios gamyklos.
ELTA primena, kad NT bendrovė „Hanner“ šiuo metu vysto kelis dešimtmečius strigusį Nacionalinio stadiono projektą Vilniuje.
Teigiamą išvadą projektui Europos Komisija (EK) pateikė gegužės pabaigoje.
Tuomet „Hanner“ valdybos pirmininkas teigė, kad stadiono statybos gali trukti maždaug 30 mėnesių, o Vilniaus meras sakė, kad stadionas galėtų būti užbaigtas ir greičiau – per mažiau nei dvejus metus.
