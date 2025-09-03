Avulis: startavome sėkmingai, visi Nacionalinio stadiono Vilniuje darbai vyksta pagal planą

„Norime parodyti, kad startavome sėkmingai, (…) trukdžių neturime, kol kas vyksta viskas pagal planą ir taip, kaip mes tikėjomės“, – žurnalistams stadiono statybvietėje trečiadienį sakė A. Avulis.
Jau skelbta, kad rangovė „Naresta“ pagal 70 mln. eurų sutartį įrengs į Daugiafunkcį kompleksą įeinantį 18 tūkst. vietų stadioną, taip pat dvi treniruočių aikštes, nuties visų komplekso objektų inžinerinius tinklus, tuo metu likusių etapų stadiono įrengimo darbus vykdys „Kalvasta statyba“.
„Naresta“ vadovas Tadas Grincevičius sakė, kad šiuo metu vykdomas pradinis darbų etapas, stadiono teritorijoje įrengiami poliai, betonuojami pamatai, o pirmą kitų metų ketvirtį planuojama įrengti pagrindines konstrukcijas.
„Turiu tokią mintį – kitų metų pradžioje, kai pamatys miestas tas dideles (kranų – ELTA) kojas virš kelio pakilusias, visiems bus ramiau, atsikvėps ir mes galėsime darbais įrodyti, kad viskas vyksta sklandžiai“, – žurnalistams teigė T. Grincevičius.
„Visa eilė darbų planuojama į priekį, jie taip pat vykdomi šiuo metu“, – tikino „Hanner“ vadovas.
2022-aisiais Europos Komisija (EK) patvirtino apie 155 mln. eurų vertės projektui skirtą valstybės pagalbos schemą.
Anksčiau, 2021-ųjų spalį, Vilniaus miesto savivaldybė bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) 25 metų laikotarpiui sudarė koncesijos sutartį su „Vilniaus daugiafunkciu kompleksu“.
„Hanner“ didžiąją dalį bendrovės „Venetus Capital“, kuri yra valdoma fondo „BaltCap Infrastructure Fund“ ir kuriai priklauso stadiono koncesininkė „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“, akcijų perėmė šį birželį.
Liepą „Hanner“ sudarė rangovų sutartis su statybų bendrovėmis „Naresta“ bei „Kalvasta statyba“.
Teigiamą išvadą Vilniaus Nacionalinio stadiono projektui Europos Komisija (EK) pateikė gegužės pabaigoje.
Tuomet „Hanner“ valdybos pirmininkas teigė, kad stadiono statybos gali trukti maždaug 30 mėnesių, o Vilniaus meras sakė, kad stadionas galėtų būti užbaigtas ir greičiau – per mažiau nei dvejus metus.
