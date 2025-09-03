Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Avulis: startavome sėkmingai, visi Nacionalinio stadiono Vilniuje darbai vyksta pagal planą

2025-09-03 12:24 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 12:24

Daugiafunkcio komplekso, į kurį įeina Nacionalinis stadionas, statybų Vilniuje darbai vyksta pagal planą, sako ilgametį projektą iš investicijų bendrovės „BaltCap“ perėmusios nekilnojamojo turto (NT) įmonės „Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis.

Arvydas Avulis (nuotr. Elta)

Daugiafunkcio komplekso, į kurį įeina Nacionalinis stadionas, statybų Vilniuje darbai vyksta pagal planą, sako ilgametį projektą iš investicijų bendrovės „BaltCap“ perėmusios nekilnojamojo turto (NT) įmonės „Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis.

REKLAMA
0

„Norime parodyti, kad startavome sėkmingai, (…) trukdžių neturime, kol kas vyksta viskas pagal planą ir taip, kaip mes tikėjomės“, – žurnalistams stadiono statybvietėje trečiadienį sakė A. Avulis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jau skelbta, kad rangovė „Naresta“ pagal 70 mln. eurų sutartį įrengs į Daugiafunkcį kompleksą įeinantį 18 tūkst. vietų stadioną, taip pat dvi treniruočių aikštes, nuties visų komplekso objektų inžinerinius tinklus, tuo metu likusių etapų stadiono įrengimo darbus vykdys „Kalvasta statyba“.

REKLAMA
REKLAMA

„Naresta“ vadovas Tadas Grincevičius sakė, kad šiuo metu vykdomas pradinis darbų etapas, stadiono teritorijoje įrengiami poliai, betonuojami pamatai, o pirmą kitų metų ketvirtį planuojama įrengti pagrindines konstrukcijas.

REKLAMA

„Turiu tokią mintį – kitų metų pradžioje, kai pamatys miestas tas dideles (kranų – ELTA) kojas virš kelio pakilusias, visiems bus ramiau, atsikvėps ir mes galėsime darbais įrodyti, kad viskas vyksta sklandžiai“, – žurnalistams teigė T. Grincevičius.

„Visa eilė darbų planuojama į priekį, jie taip pat vykdomi šiuo metu“, – tikino „Hanner“ vadovas.

REKLAMA
REKLAMA

2022-aisiais Europos Komisija (EK) patvirtino apie 155 mln. eurų vertės projektui skirtą valstybės pagalbos schemą.

Anksčiau, 2021-ųjų spalį, Vilniaus miesto savivaldybė bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) 25 metų laikotarpiui sudarė koncesijos sutartį su „Vilniaus daugiafunkciu kompleksu“.

„Hanner“ didžiąją dalį bendrovės „Venetus Capital“, kuri yra valdoma fondo „BaltCap Infrastructure Fund“ ir kuriai priklauso stadiono koncesininkė „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“, akcijų perėmė šį birželį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Liepą „Hanner“ sudarė rangovų sutartis su statybų bendrovėmis „Naresta“ bei „Kalvasta statyba“.

Teigiamą išvadą Vilniaus Nacionalinio stadiono projektui Europos Komisija (EK) pateikė gegužės pabaigoje.

Tuomet „Hanner“ valdybos pirmininkas teigė, kad stadiono statybos gali trukti maždaug 30 mėnesių, o Vilniaus meras sakė, kad stadionas galėtų būti užbaigtas ir greičiau – per mažiau nei dvejus metus. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų