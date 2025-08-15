Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Statybų gidas

Atskleidė, ko užsigeidžia būstus statantys lietuviai: „Atrodo įspūdingai, bet tai tikras galvosūkis“

2025-08-15 10:15 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-15 10:15

Kiek kainuoja jūsų svajonės? Ir kiek jų iš tiesų reikia, kad išvystumėte jas realybėje? TV6 laida „Statybų gidas“ kviečia ne tik skaičiuoti kiekvieną centą, bet ir pažvelgti į tai, kaip išleisti pinigus taip, kad kiekvienas jų būtų investicija – į patogumą, ilgaamžiškumą ir vertę.

Kiek kainuoja jūsų svajonės? Ir kiek jų iš tiesų reikia, kad išvystumėte jas realybėje? TV6 laida „Statybų gidas" kviečia ne tik skaičiuoti kiekvieną centą, bet ir pažvelgti į tai, kaip išleisti pinigus taip, kad kiekvienas jų būtų investicija – į patogumą, ilgaamžiškumą ir vertę.

0

Statybos – ne vien apie kvadratus ir kainas. Tai ir apie sprendimus, kurie lemia, ar jūsų namas bus tiesiog dėžė, ar išskirtinis architektūros kūrinys, kuris stebins ir po daugelio metų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jeigu norite įspūdžio, pradėkite nuo formos:

„Žmonės dažnai nori padaryti įspūdį – tai natūralu. Pirmas dalykas, ką visi pamato, yra namo fasadas. Ir jei tai tiesiog tinkuotas kubas – jokios emocijos nekyla“, – sako kainų ekspertas Mindaugas Laučys („Samatele.lt“).

Todėl vis dažniau fasadai kuriami iš apdailinių plytų, surenkamų gelžbetonio plokščių ar net brangios egzotinės medienos, tokios kaip braziliška. Ir visai nesvarbu, ar pro šalį einantis praeivis supras, kas čia panaudota, svarbiausia, kad suprasite jūs.

„Kol nepaaiškini, žmogus dažnai net nesupranta, kad čia brangu. Pamato dailylentę ir tiek. Bet jos gali kainuoti 10, 50 ar 150 eurų už kvadratą, o vizualiai skirtumas ne visiems akivaizdus“, – aiškina ekspertas.

Mažiau kampų, daugiau iššūkių – daugiau prabangos

Tiesa ta, kad kuo įmantriau atrodo pastatas, tuo daugiau kainuoja jo suprojektavimas ir statyba. Šiandieniniai prabangos ženklai – tai ne tik medžiagos, bet ir architektūriniai sprendimai. Pavyzdžiui, namai be atraminių kolonų, su didžiuliais stiklo plotais, lenktomis formomis ar neįprasta konstrukcija.

„Šiuo metu dirbame su projektu, kur pusė namo – vien tik stiklas. Jokios atramos, jokių kolonų. Atrodo įspūdingai, bet tai tikras inžinerinis galvosūkis. Ir, žinoma, gerokai brangesnis nei standartinis sprendimas.“

Dabar saulės moduliai ant stogo – ne tik ekologijos ženklas, bet ir tam tikras ženklas: „galiu sau tai leisti“. Dar daugiau – kai kurie pasirenka integruotas saulės jėgaines stogo dangoje, kurios visiškai nematomos, bet dar efektyvesnės. Tokių sprendimų kaina įspūdinga, bet jie žymi naują estetikos ir technologijų lygį. Ne viskas, kas blizga, yra auksas, bet kai kada – tikrai taip.

Išskirtinės terasos, dviaukštės automobilių stovėjimo vietos, sumanūs sprendimai garažams, kai nėra erdvės – visa tai ne tik funkcija, bet ir emocija. O tai, kaip žinia, irgi kainuoja.

„Statybose vis dar galioja senoji taisyklė: už jūsų pinigus – bet kokie kaprizai. Bet kad tie kaprizai neatsimuštų į sieną po pirmo šildymo sezono ar pirmos sąskaitos – verta planuoti atsakingai“, – primena „Statybų gidas“.

Daugiau vertingų patarimų išgirskite viršuje esančiame laidos reportaže. 

Laidą „Statybų gidas“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 09:30 val. per TV6.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

