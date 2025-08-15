Atskleidė, ko užsigeidžia būstus statantys lietuviai: „Atrodo įspūdingai, bet tai tikras galvosūkis“

Statybos – ne vien apie kvadratus ir kainas. Tai ir apie sprendimus, kurie lemia, ar jūsų namas bus tiesiog dėžė, ar išskirtinis architektūros kūrinys, kuris stebins ir po daugelio metų.
Jeigu norite įspūdžio, pradėkite nuo formos:
„Žmonės dažnai nori padaryti įspūdį – tai natūralu. Pirmas dalykas, ką visi pamato, yra namo fasadas. Ir jei tai tiesiog tinkuotas kubas – jokios emocijos nekyla“, – sako kainų ekspertas Mindaugas Laučys („Samatele.lt“).
Todėl vis dažniau fasadai kuriami iš apdailinių plytų, surenkamų gelžbetonio plokščių ar net brangios egzotinės medienos, tokios kaip braziliška. Ir visai nesvarbu, ar pro šalį einantis praeivis supras, kas čia panaudota, svarbiausia, kad suprasite jūs.
„Kol nepaaiškini, žmogus dažnai net nesupranta, kad čia brangu. Pamato dailylentę ir tiek. Bet jos gali kainuoti 10, 50 ar 150 eurų už kvadratą, o vizualiai skirtumas ne visiems akivaizdus“, – aiškina ekspertas.
Mažiau kampų, daugiau iššūkių – daugiau prabangos
Tiesa ta, kad kuo įmantriau atrodo pastatas, tuo daugiau kainuoja jo suprojektavimas ir statyba. Šiandieniniai prabangos ženklai – tai ne tik medžiagos, bet ir architektūriniai sprendimai. Pavyzdžiui, namai be atraminių kolonų, su didžiuliais stiklo plotais, lenktomis formomis ar neįprasta konstrukcija.
„Šiuo metu dirbame su projektu, kur pusė namo – vien tik stiklas. Jokios atramos, jokių kolonų. Atrodo įspūdingai, bet tai tikras inžinerinis galvosūkis. Ir, žinoma, gerokai brangesnis nei standartinis sprendimas.“
Dabar saulės moduliai ant stogo – ne tik ekologijos ženklas, bet ir tam tikras ženklas: „galiu sau tai leisti“. Dar daugiau – kai kurie pasirenka integruotas saulės jėgaines stogo dangoje, kurios visiškai nematomos, bet dar efektyvesnės. Tokių sprendimų kaina įspūdinga, bet jie žymi naują estetikos ir technologijų lygį. Ne viskas, kas blizga, yra auksas, bet kai kada – tikrai taip.
Išskirtinės terasos, dviaukštės automobilių stovėjimo vietos, sumanūs sprendimai garažams, kai nėra erdvės – visa tai ne tik funkcija, bet ir emocija. O tai, kaip žinia, irgi kainuoja.
„Statybose vis dar galioja senoji taisyklė: už jūsų pinigus – bet kokie kaprizai. Bet kad tie kaprizai neatsimuštų į sieną po pirmo šildymo sezono ar pirmos sąskaitos – verta planuoti atsakingai“, – primena „Statybų gidas“.
