Atsiėmus pensijų pinigus kitiems gali didėti mokesčiai

„Įstatyme aiškiai pasakyta, kad mokesčiai priklauso nuo pensijų fondo dydžio – kuo jis didesnis, tuo mažesni atskaitymai. Tai reiškia, kad gali būti tokia situacija, kad pensijų fondo turtas sumažės ir likusiems kaupti bus taikomi didesni atskaitymai, negu buvo iki sausio pirmos dienos“, – „Verslo žinių“ tinklalaidėje „Mano pinigai“ sakė V. Cibas.
„Tie, kurie liks antroje pakopoje, negaliu sakyti, kad pajaus kažkokį neigiamą poveikį, bet situacija būtų žymiai geresnė, jeigu tų išeinančiųjų būtų mažiau“, – pabrėžė jis.
Anot V. Cibo, remiantis Estijos pavyzdžiu, Lietuvoje iš kaupimo turėtų pasitraukti nuo 20 proc. iki 50 proc. kaupiančiųjų. LB prognozuoja, kad kaupimą nutrauks penktadalis antrosios pakopos dalyvių.
Jis neatmetė, kad pasitraukus tokiai antrosios pakopos dalyvių daliai, pensijų fondai kukliau investuos, pavyzdžiui, į privatų kapitalą ar infrastruktūrą.
V. Cibo teigimu, įmanoma, jog dėl to kaupiantiesiems galėtų mažėti grąža.
„Fondų valdytojai turi tam ruoštis, jie turi turėti likvidžias pozicijas, kad jeigu sulauktų daugiau paraiškų galėtų lengvai parduoti finansines priemones, išsigryninti pinigus ir juos pervesti pensijų fondų dalyviams. Tai reiškia, kad tokios investicijos kaip alternatyvios investicijos į privatų kapitalą, infrastruktūros fondus, matyt mažai bus tikėtinos“, – teigė V. Cibas.
„Ir dėl to, bent jau teoriškai, šiek tiek grąža esamiems irgi galėtų sumažėti“, – sakė LB atstovas.
V. Cibo teigimu, nemaža dalis atsiimtų lėšų bus išleistos vartojimui, taip pat paskoloms, vartojimo kreditams grąžinti. Dar kažkiek lėšų bus padėtos į indėlius, taupomos įvairiems tikslams ar investuojamos, teigė LB atstovas.
Šiuo metu antroje pakopoje kaupia apie 1,403 mln. gyventojų. o bendras jų sukauptas turtas rugpjūčio pabaigoje siekė apie 9,79 mlrd. eurų.
Nuo 2026 metų gyventojai galės iš pensijų fondų atsiimti dalį arba visas lėšas ar ilgesniam laikotarpiui sustabdyti įmokas.
