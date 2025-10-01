Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Pensijų naujienos

Apklausa: tęsti kaupimą antroje pensijų pakopoje planuoja 36 proc. gyventojų

2025-10-01 12:09 / šaltinis: BNS
2025-10-01 12:09

Daugiau nei trečdalis Lietuvos gyventojų yra tvirtai apsisprendę nuo kitų metų nieko nekeisti ir tęsti kaupimą pensijai antros pakopos fonduose, rodo naujausia apklausa.

Pensija, pensininkai. BNS Foto

Tuo metu 20 proc. žmonių dėl to dar nėra priėmę sprendimo, pranešė apklausą užsakiusi Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija (LIPFA). 

„Apklausa rodo, kad daugiau nei trečdalis (36 proc.) žmonių tvirtai apsisprendę nieko nekeisti – kaip kaupė antrojoje pakopoje, taip ir toliau kaups. Tačiau ne mažiau svarbu, kad penktadalis respondentų (20 proc.) dar nėra priėmę sprendimo, o tai reiškia, jog reformos rezultatai dar gali kisti“, – pranešime sakė LIPFA vadovas Tadas Gudaitis.

Apklausos duomenimis, 55 proc. apklaustųjų teigė, jog tęs kaupimą antrojoje pakopoje, nes lėšos auga automatiškai ir tai nereikalauja jokio papildomo įsitraukimo. 

„Kitaip tariant, žmogus gali susitelkti į savo darbą, šeimą, gyvenimą čia ir dabar, o kaupimo procesas vyksta fone prižiūrint ekspertams“, – pabrėžia T. Gudaitis. 

Tuo metu 41 proc. gyventojų nurodė, kad vienas iš motyvų yra 1,5 proc. vidutinio darbo užmokesčio valstybės paskata, kuri per metus sieks vidutiniškai 364 eurus.

„Už kiekvieną žmogaus finansiškai saugesnei senatvei atidėtą eurą jis gauna papildomą naudą iš valstybės, o tai tiesiogiai virsta didesne pensija ateityje“, – sakė LIPFA vadovas.

Be to, 33 proc. apklaustųjų teigė, jog juos labiausiai motyvuoja didesnių pajamų senatvėje perspektyva, o 27 proc. – kad kaupiant nereikia turėti specifinių žinių apie investavimą ar finansų rinkas.

 20 proc. apklausos dalyvių vertina, pavyzdžiui, tai, jog pagal amžių automatiškai keičiama investavimo strategija, o 21 proc. – galimybę gauti didesnę grąžą nei indėliuose. 

Apklausos duomenimis, kaupimo fonduose patogumą dažniau pabrėžė moterys – 59 proc. (vyrai – 52 proc.). Tuo metu valstybės paskatos aktualumas buvo svarbesnis vyrams – 43 proc. (39 proc. – moterims), o finansinį saugumą senatvėje kiek labiau vertina moterys – 36,5 proc. (30 proc. – vyrai).

Šiuo metu antroje pakopoje kaupia apie 1,403 mln. gyventojų. o bendras jų sukauptas turtas rugpjūčio pabaigoje siekė apie 9,79 mlrd. eurų.

Nuo 2026 metų gyventojai galės iš pensijų fondų atsiimti dalį arba visas lėšas ar ilgesniam laikotarpiui sustabdyti įmokas. 

Apklausą, kurioje dalyvavo 1009 gyventojai nuo 18 iki 75 metų amžiaus, liepą atliko tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

