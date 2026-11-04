Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Atmestas „Belaruskalij“ prašymas ginče su Lietuva iškelti arbitražo vietą iš Ženevos

2026-11-04 07:32 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-04 07:32
Pridėkite kaip šaltinį Google

Baltarusijos kalio trąšų gamintojos „Belaruskalij“ inicijuotą bylą prieš Lietuvą reikalaujant atlyginti milijardinius nuostolius dėl sustabdyto trąšų tranzito nagrinėjantis arbitražas nesutiko jį perkelti iš Ženevos Šveicarijoje į Dubajų, Singapūrą arba bet kurią kitą neutralią valstybę.

Apeinant sankcijas Lukašenkos trąšos vis dar važiuoja į Lietuvą: „Tų schemų bus ir daugiau“ (nuotr. stop kadras)

Baltarusijos kalio trąšų gamintojos „Belaruskalij“ inicijuotą bylą prieš Lietuvą reikalaujant atlyginti milijardinius nuostolius dėl sustabdyto trąšų tranzito nagrinėjantis arbitražas nesutiko jį perkelti iš Ženevos Šveicarijoje į Dubajų, Singapūrą arba bet kurią kitą neutralią valstybę.

REKLAMA
0

Rugsėjo 16-ąją paskelbtame nurodyme arbitrai atmetė liepos 6 dieną „Belaruskalij“ pateiktą prašymą pakeisti arbitražo vietą iš Ženevos į Dubajaus tarptautinį finansų centrą arba Singapūrą, arba į bet kurią kitą neutralią jurisdikciją už ES ribų, kuri būtų pakankamai nutolusi nuo europinių sankcijų sistemos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuva liepos 21-ąją prašė atmesti tokį „Belaruskalij“ prašymą.

„Belaruskalij“ prašymą motyvavo tuo, jog tuo metu, kai 2024 metų birželį buvo paskirta arbitražo vieta, Šveicarija galėjo būti pagrįstai laikoma neutralia, ne ES esančia vieta, tačiau nuo to laiko aplinkybės pasikeitė – Šveicarijoje 2025 metų spalį buvo įvesti sankcijų apribojimai, kurie, anot ieškovės, tiesiogiai veikia investuotojų ir valstybių ginčų sprendimą.

REKLAMA
REKLAMA

„Teigiama, kad esama pagrindo manyti, jog Ženeva galbūt nebelaikytina neutralia arbitražo vieta, – rašoma rugsėjo 16 dienos arbitrų nurodyme. – „Belaruskalij“ nurodo, kad pagal Šveicarijos nutarimą arbitražo sprendimai, priimti investuotojo ir valstybės ginčų nagrinėjimo procesuose už Šveicarijos ar EEE valstybės narės ribų Baltarusijos subjektų naudai, nėra pripažįstami ar vykdomi.“

REKLAMA

Be to, anot Baltarusijos įmonės, Šveicarija beveik besąlygiškai ir sistemiškai įgyvendina ES sankcijas, todėl ši arbitražo vieta nebėra apsaugota nuo ES politikos poveikio. Be to, „Belaruskalij“ mato riziką, kad Šveicarija gali imtis tolesnių priemonių, panaikinančių Baltarusijos investuotojams skirtus sprendimus, arba jos teismų praktika gali suteikti sankcijoms vis platesnį poveikį.

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu Lietuva teigė, kad arbitražo vieta gali būti pakeista tik esant išskirtinėms aplinkybėms, dėl kurių procesas nebegali tęstis pradinėje jo vietoje. Pasak šalies Vyriausybės, ES ir Šveicarijos 2025 metais priimtos sankcijos neturi įtakos Ženevos tinkamumui nagrinėti bylą.

„Lietuva taip pat teigia, kad ieškovo „neapibrėžtas argumentas“ apie platesnę vis griežtėjančių sankcijų tendenciją bei „galimus būsimus teisinius pokyčius“ negali būti pagrindas keisti arbitražo vietą, nes būtinos išskirtinės aplinkybės turi egzistuoti šiuo metu, o ne „neapibrėžtoje ateityje“, – rašoma arbitrų nurodyme.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Galiausiai, pasak Lietuvos, toks „Belaruskalij“ prašymas yra pavėluotas, nes jame minimos Šveicarijos sankcijos buvo įvestos likus aštuoniems mėnesiams iki prašymo pateikimo, be to, vietos pakeitimas šiame proceso etape sukeltų didelių trikdžių.

„Visuotinai pripažįstama, jog pagal Šveicarijos teisę arbitražo vietą galima pakeisti, tačiau tik tuo atveju, jei susiklosto išskirtinės ir svarbios aplinkybės, dėl kurių tampa neįmanoma tinkamai vykdyti arbitražo proceso pradinėje vietoje, (...) jei pasikeitusios aplinkybės lemia, kad esamos arbitražo vietos išlaikymas iš esmės pažeistų vienos ar abiejų šalių teisę į teisingą procesą“, – skelbia arbitrai.

REKLAMA

„Arbitražo teismas daro išvadą, kad neįvyko jokių aplinkybių pasikeitimų, dėl kurių reikėtų keisti arbitražo vietą siekiant išvengti žalos šalims, o ypač „Belaruskalij“ procesinėms teisėms“, – pridūrė jie.

Be kita ko, negavus prašymo pakeisti arbitražo posėdžio vietos, ja išlieka Taikos rūmai Hagoje.

2023 metų spalį „Belaruskalij“ inicijuotas ginčas prieš Lietuvą nagrinėjamas pagal UNCITRAL (angl. United Nations Commission on International Trade Law) 1976 metų taisykles, todėl sudarytas specialus, šiam tikslui skirtas ad hoc arbitražas iš trijų arbitrų. Vieną jų skiria ieškovas, kitą – atsakovas, o trečias parenkamas arbitrų sprendimu.

REKLAMA

Nuolatinis arbitražo teismas (angl. Permanent Court of Arbitration, PCA) dar 2024 metais paskelbė, kad bylą nagrinėjančiam arbitražui vadovauja garsi arbitrė Gabrielle Kaufmann-Kohler iš Šveicarijos, o jo nariai yra taip pat žinomi arbitrai Azzedine'as Kettani iš Maroko (paskirtas „Belaruskalij“) bei Zachary'is Douglas iš Jungtinės Karalystės (paskirtas Lietuvos).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad Lietuvai ginče atstovauja viena didžiausių Lietuvos teisinių paslaugų įmonių „Ellex Valiunas“ ir pasaulyje žinomas Londono advokatų biuras „Covington & Burling“.

Tuo metu „Belaruskalij“ pasamdė tarptautinę advokatų kontorą „Mansors International“, kurios tinklą sudaro nepriklausomi asocijuoti nariai Honkonge, Rusijoje, Baltarusijoje, Suomijoje ir JAE.

REKLAMA

Kaip anksčiau rašė BNS, „Belaruskalij“ 2024 metų gruodį nuolatinio arbitražo teismui (angl. Permanent Court of Arbitration, PCA) pateikė ieškinį prieš Lietuvą, reikalauja jos atlyginti 12,09 mlrd. JAV dolerių žalą.

„Belaruskalij“ pradėjo investicinio arbitražo procesą, Vyriausybei 2022 metų sausį negaliojančia pripažinus „Lietuvos geležinkelių“ ir „Belaruskalij“ krovinių gabenimo sutartį – nuo tų metų vasario 1-osios kalio trąšų gabenimas per Lietuvą buvo sustabdytas.

„Belaruskalij“ tranzitas nuo sienos su Baltarusija iki Klaipėdos uosto vyko ilgiau nei dešimtmetį ir pagal sustabdytą sutartį turėjo tęstis iki 2023 metų pabaigos.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų