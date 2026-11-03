Lukašenka: taikdarystės turi imtis moterys, nes vyrai nesusitvarko

„Pranešėjos bus tik moterys. Manau, visiems bus naudinga išgirsti jų nuomonę apie tai, kaip sustabdyti smurto spiralę ir nutraukti planetos militarizavimą. Juk būtent moterys yra gyvybės saugotojos, joms artimesnis kūrimas, o ne konfrontacija“, – sakė A. Lukašenka.
Pasak jo, neatsitiktinai Baltarusijoje 2026-ieji paskelbti Baltarusijos moters metais.
„Manome, kad moterų balsas taikos klausimais turi skambėti garsiau“, – teigė A. Lukašenka.
Lukašenka pavedė parengti įstatymo dėl amnestijos projektą
Spalio 28 d. Baltarusijos diktatorius pavedė Vidaus reikalų ministerijai parengti įstatymo dėl amnestijos projektą.
„Svarbiausia būsimame humanizmo akte – moteris. Tai galimybė ištaisyti klaidas ir jas išpirkti sąžiningu darbu, grįžti į visavertį gyvenimą visuomenėje ir išsaugoti šeimas“, – sakoma A. Lukašenkos spaudos tarnybos pranešime.
A. Lukašenka nuolat pabrėžia ypač humanišką požiūrį į moteris Baltarusijoje ir taip pat tvirtina, kad nekariauja su moterimis. Tačiau 2025 m. kovo 1 d. Baltarusijos kalėjimuose kalėjo 154 politinėmis kalinėmis pripažintos moterys, o 2026 m. kovo 8 d. tokių moterų jau buvo 164. Nuo 2020 m. dėl politiškai motyvuotų kaltinimų nuteista 1 917 moterų, iš jų 469 skirtos laisvės atėmimo bausmės.
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