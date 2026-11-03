Lukašenka prabilo apie karo Ukrainoje pabaigą: „Visi pavargo“

„Tai mano asmeninė nuomonė. Visi – nebėra jėgų, nebėra išteklių, visi pavargo“, – IV Minsko tarptautinėje Eurazijos saugumo konferencijoje sakė jis.
Pasak A. Lukašenkos, Europoje jau pradėta suprasti, iš kieno pusės kilo eskalacija. Jis priminė, kad 2022 m. konfrontacija galėjo baigtis per kelias savaites.
„Tačiau britų draugai, ginklais apginklavę mūsų pietinę kaimynę, pareikalavo kariauti iki paskutinio ukrainiečio. Taip buvo prarasta reali galimybė pasiekti taiką ir išgelbėti daugybę tūkstančių gyvybių“, – sakė A. Lukašenka.
Jis pasiūlė atnaujinti Rusijos ir Ukrainos taikos derybas Minske.
„Atvykite, kalbėsimės. Be jokių tarpininkų“, – pareiškė jis.
Lukašenka giria Trumpą
Kartu Baltarusijos diktatorius pažymėjo nenorintis pats imtis tarpininko vaidmens, nes per 30 metų nuo tokios veiklos jau esą pavargo.
Be to, A. Lukašenka pagyrė JAV prezidento Donaldo Trumpo pastangas nutraukti karo veiksmus Ukrainoje. Baltarusijos vadovo teigimu, JAV prezidentas neleido europiečiams įžiebti branduolinio konflikto.
„Jis iš tiesų sulaiko motulę Europą nuo Trečiojo pasaulinio karo, kuris gali baigtis branduoliniu konfliktu“, – sakė A. Lukašenka. Jis pridūrė, kad už tai D. Trumpas nusipelno Nobelio taikos premijos.
Specialusis JAV prezidento pasiuntinys Steve'as Witkoffas yra pranešęs, kad lapkričio 10–11 d. Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) sostinėje Abu Dabyje įvyks naujas trišalių Rusijos, JAV ir Ukrainos derybų raundas.
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