  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Aprangos“ pelnas šiemet nežymiai sumenko

2025-10-29 16:30 / šaltinis: BNS
2025-10-29 16:30

„MG grupės“ kontroliuojamos didžiausios Baltijos šalyse mažmeninės drabužių prekybos grupės „Apranga“ grynasis pelnas šiemet sausį-rugsėjį siekė 16,1 mln. eurų – 0,8 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu, kai jis siekė 16,27 mln. eurų.

„Apranga“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

„MG grupės“ kontroliuojamos didžiausios Baltijos šalyse mažmeninės drabužių prekybos grupės „Apranga“ grynasis pelnas šiemet sausį-rugsėjį siekė 16,1 mln. eurų – 0,8 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu, kai jis siekė 16,27 mln. eurų.

0

Grupės pelnas prieš mokesčius, palūkanas, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 31,2 mln. eurų – 2,9 proc. daugiau (31,2 mln. eurų), per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė grupė.

Grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) siekė 265,8 mln. eurų – 5,7 proc. daugiau (251,4 mln. eurų).

Vien Lietuvoje apyvarta augo 7,8 proc. iki 160,2 mln., Latvijoje – 5 proc. iki 68,1 mln., o Estijoje – sumenko 1,2 proc. iki 37,4 mln. eurų.

Šiemet „Aprangos“ grupė atidarė keturias naujas parduotuves, aštuonias renovavo, o dar keturias uždarė. Grynosios investicijos į tinklo plėtrą, pertvarkymą ir modernizaciją per siekė 7,9 mln. eurų.

