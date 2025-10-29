„Aprangos“ pelnas šiemet nežymiai sumenko

Grupės pelnas prieš mokesčius, palūkanas, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 31,2 mln. eurų – 2,9 proc. daugiau (31,2 mln. eurų), per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė grupė.
Grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) siekė 265,8 mln. eurų – 5,7 proc. daugiau (251,4 mln. eurų).
Vien Lietuvoje apyvarta augo 7,8 proc. iki 160,2 mln., Latvijoje – 5 proc. iki 68,1 mln., o Estijoje – sumenko 1,2 proc. iki 37,4 mln. eurų.
Šiemet „Aprangos“ grupė atidarė keturias naujas parduotuves, aštuonias renovavo, o dar keturias uždarė. Grynosios investicijos į tinklo plėtrą, pertvarkymą ir modernizaciją per siekė 7,9 mln. eurų.