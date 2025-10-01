Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Aprangos“ grupės apyvarta šiemet augo 6 proc. iki 266 mln. eurų

2025-10-01 16:50 / šaltinis: BNS
2025-10-01 16:50

„MG grupės“ kontroliuojamos didžiausios Baltijos šalyse mažmeninės drabužių prekybos grupės „Apranga“ apyvarta sausio-rugsėjo mėnesiais siekė 265,8 mln. eurų – 5,7 proc. daugiau nei pernai tuo pat laiku.

„Apranga“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

„MG grupės" kontroliuojamos didžiausios Baltijos šalyse mažmeninės drabužių prekybos grupės „Apranga" apyvarta sausio-rugsėjo mėnesiais siekė 265,8 mln. eurų – 5,7 proc. daugiau nei pernai tuo pat laiku.

0

Vien Lietuvoje ji siekė 160,2 mln. eurų (7,8 proc. daugiau), Latvijoje – 68,1 mln. eurų (5 proc.), o Estijoje – 37,4 mln. eurų (sumažėjo 1,2 proc.), trečiadienį pranešė „Apranga“.

Trečiąjį ketvirtį tinklo apyvarta buvo 99,7 mln. eurų – 11 proc. daugiau nei pernai tuo pat laiku, Lietuvoje ji augo 13,1 proc., Latvijoje – 9 proc., o Estijoje – 6,6 procento.  

Rugsėjo mėnesio „Aprangos“ tinklo pajamos siekė 31,2 mln. eurų ir buvo 9,4 proc. didesnė nei tuo pačiu metu pernai,

Per devynis mėnesius grupė atidarė keturias naujas, renovavo aštuonias parduotuves, iš jų keturias išplėtė ir tiek pat uždarė.

Šiuo metu „Aprangos“ grupė valdo 171 parduotuvę: 103 Lietuvoje, 44 Latvijoje, 24 Estijoje, kurių bendras plotas sudaro 92,7 tūkst. kv. metrų – 1,3 proc. daugiau nei prieš metus.

